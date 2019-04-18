Экономика

Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублейRT на русском 12:16

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.
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Виталий Мутко
Сегодня по всем группам потребителей мы подросли на 8 млрд руб., и сейчас общая задолженность — 120 млрд руб., это свет и газ. Да, темпы начали падать, но в целом хотелось бы еще раз обратить на это ваше внимание.
— Виталий Мутко, российский политикРБК 13:53

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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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