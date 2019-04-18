Регионы Северного Кавказа задолжали за газ и свет 120 млрд рублейАргументы и Факты - Ставрополь 03:38

В этом году долги увеличились на 8 млрд рублей Вице-премьер Виталий Мутко рассказал, что регионы Северного Кавказа накопили 120 млрд рублей долгов за свет и газ, сообщает Интерфакс.

Хоккей Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.

Армия и оружие Большой десантный корабль «Цезарь Куников» сломался во время учений На большом десантном корабле (БДК) "Цезарь Куников" после проведения учений в море возникла неисправность с рулевым устройством, из-за чего он был отбуксирован в пункт базирования в Крыму.

Происшествия Суд начал восьмое заседание по делу Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы начал восьмое заседание по рассмотрению по существу дела футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые обвиняются в избиении водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука и нападении на главу департамента автопромышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Дениса Пака, передаёт корреспондент RNS из зала суда.

Происшествия Издатель «Новой газеты» опроверг инфаркт головного мозга у Быкова О диагнозе, который врачи поставили Дмитрию Быкову, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах Башкирии, где был госпитализирован писатель.

Происшествия Сотрудники ФСБ вымогали взятку биткоинами Следственная группа под руководством Белоусова завела и расследовала уголовное дело против издателя, экс-руководителя «Известий» Эраста Галумова.

Шоу-бизнес Алла Пугачева дала большой юбилейный концерт Алла Пугачева отметила свой 70-летний юбилей большим сольным концертом.

Политика «Эти руки ничего не крали». Чем удивят дебаты Зеленского и Порошенко Дебаты о дебатах "Страна не хочет покупать кота в мешке, страна должна выбрать настоящего президента и главнокомандующего" — так Порошенко вызывал Зеленского на словесную дуэль в "Олимпийский", приехав туда зачем-то 14 апреля.

Авто В Россию приедет новый купе-кроссовер компании Geely FY11 Китайский автомобильный бренд Geely намерен в ближайшее время начать поставку в Россию новой модели купеобразного кроссовера Geely FY11.

Шоу-бизнес Мозоли до мяса: Волочкова показала жуткие ноги Звезда показала мозоли до мяса, пишет Teleprogramma.pro. При этом балерина отметила, что ни о чем не жалеет.

Политика Лукашенко пригрозил проклятием за присоединение Белоруссии к России Комментируя вопрос о присоединении Белоруссии к Российской Федерации, Лукашенко заявил, что «кто посмеет силой это сделать — получит мощнейший ответ от нашего народа».

Происшествия Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.

Экономика Росстат рассказал о снижении доходов россиян Реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Футбол Педро и Жиру вошли в команду недели Лиги Европы УЕФА опубликовал состав команды недели Лиги Европы по итогам ответных матчей 1/4 финала.

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.

Происшествия В центре Москвы полицейский открыл стрельбу Сотрудник полиции устроил стрельбу на Марксистской улице в Москве.

Происшествия В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина В результате взрыва пострадал мужчина 1953 года рождения, его состояние оценивается как средней степени тяжести, добавили в пресс-службе.

Здоровье В Сургуте зарегистрированы 5 случаев кори Как сообщает «СТВ» со ссылкой на территориальное отделение Роспотребнадзора по Сургуту и Сургутскому району, на днях семья приехала в город из Казахстана.

Происшествия Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Авто Стала известна дата премьеры нового Land Rover Defender Ранее стало известно, что Land Rover Defender новой генерации станет самым проходимым внедорожником в истории бренда.

Экономика Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.

Общество У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.