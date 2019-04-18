Энергетика

Регионы Северного Кавказа задолжали за газ и свет 120 млрд рублейАргументы и Факты - Ставрополь 03:38

В этом году долги увеличились на 8 млрд рублей Вице-премьер Виталий Мутко рассказал, что регионы Северного Кавказа накопили 120 млрд рублей долгов за свет и газ, сообщает Интерфакс.
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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