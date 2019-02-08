Экономика
Регионы России получат 71 млрд рублей на строительство медучрежденийREGNUM вчера в 23:52
В регионы Россия направят около 71 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ. Средства в размере 70,71 млрд рублей получат 45 субъектов РФ.
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Происшествия
В результате ДТП с шахтерами Кузбасса погибли шесть человек
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму
Обновлено вчера в 16:13
Спорт
Логинов выиграл бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в канадском Кэнморе.
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие
«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»
Обновлено вчера в 08:31
Музыка
Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе «Евровидение-2019»
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Останкинская башня поменяет цвет в День всех влюбленных
Останкинская телебашня поменяет цвет подсветки 14 февраля, в День всех влюбленных.
Обновлено в 00:43
Космос
ДВФУ запустит наноспутник для экспериментов в космосе
Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке создают наноспутник.
Обновлено в 00:33
Происшествия
Из обломков перевозившего футболиста Салу самолета извлекли тело
Из разбившегося самолета, в котором, предположительно, летел футболист уэльского клуба «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, спасатели извлекли тело.
Обновлено 06 февраля в 20:41
Культура
СМИ сообщили о госпитализации актрисы Александры Яковлевой
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Боксер Александр Костромин застрелен в Белгороде
Профессиональный боксер, победитель первенства России Александр Костромин был убит в четверг вечером рядом с собственным домом в микрорайоне "Улитка" в Белгороде.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военнослужащий
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Основатель Amazon заявил о шантаже личными фотографиями
Безос в четверг выступил с заявлением о том, что руководство National Enquirer угрожало опубликовать новую серию его личных фотографий, на которых он запечатлен с бывшей телеведущей Лорен Санчес, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Daily Mail сообщила о еще двух подозреваемых по «делу Скрипалей»
Издание со ссылкой на источник в органах безопасности королевства утверждает, что в течение нескольких недель полиция представит доказательства о причастности к предполагаемому отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.
Обновлено вчера в 22:09
Наука
Британские ученые выяснили, стоит ли смешивать вино с пивом
Британские ученые пришли к выводу, что употребление вина и пива в один вечер не приведет к более сильному похмелью, чем в ситуации, когда эти напитки употребляются по отдельности.
Обновлено вчера в 19:54
Авто
Subaru показала седан Legacy нового поколения
Компания Subaru в рамках Чикагского автосалона представила седан Lagacy нового поколения.
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Reebok предложил «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Мамаев и Кокорин поблагодарили суд за его решение
В рамках заседания суда, защита предлагала залог, предоставляла справки о здоровье подсудимых, возмущалась, что процесс специально затягивается, а решение о продлении срока до 8 апреля было принято заранее.
Обновлено 06 февраля в 09:19
Политика
Чубайс прокомментировал освобождение Квачкова
Анатолий Чубайс отреагировал на освобождение экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова, написав пост в Facebook.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика
Реальные пенсии россиян вернулись к падению впервые с 2015 года
Если же принимать во внимание инфляцию (по данным Росстата, потребительские цены в 2018 году выросли на 4,3%), то реальный размер пенсии в 2018 году, без учета единовременной выплаты в 5 тысяч рублей в январе 2017 года, увеличился всего на 0,8%, а с учетом ее - сократился на 2,4%.
Обновлено вчера в 11:54
Транспорт
Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России
Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
23 и 24 февраля в Москве ограничат продажу алкогольных напитков
В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля в Москве ограничат продажу алкогольных напитков.
Обновлено вчера в 23:49
Кино
Ушел из жизни актер Александр Зоточкин
В одной из московских больниц скончался актер театра и кино Александр Зоточкин. Причины его смерти пока не сообщаются.
Обновлено вчера в 15:03
Транспорт
В метро тестируют поезда «Москва-2019»
Обновлено в 00:00
Интернет
Популярные приложения тайно записывают происходящее на экране iPhone
Популярные приложения для бронирования отелей и авиабилетов (Hotels.com, Hollister, Expedia, Air Canada, Singapore Airlines и другие), а также для работы с банками и операторами сотовой связи имеют встроенную опцию "воспроизведения сеанса", которая позволяет разработчикам записывать и хранить все происходящее на экране.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
В Ростове-на-Дону произошла стрельба у ресторана
Полицейские организовали розыск причастных к стрельбе, которая, по данным СМИ, произошла у одного из ресторанов Ростова-на-Дону и закончилась гибелью одного и ранением еще одного человека, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Visa предписала банкам подготовиться к снятию денег с карт в магазинах
Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт
«РИА Новости»: прекращены авиаперелеты с Байконура в Москву
Космодром Байконур остался без регулярных рейсов в Москву, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник на космодроме.
Обновлено вчера в 23:55
Наука
Обнаружена самая древняя злокачественная опухоль
Эксперты Музея естествознания в Берлине нашли признаки раковой опухоли у останков черепахи, чей возраст составляет 240 млн лет.
Обновлено вчера в 23:06
Авто
Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport
В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
Обновлено вчера в 08:55
Общество
Бастрыкин утвердил установку скульптуры архангела Михаила у входа в СКР
В Следственном комитете России начат сбор денег на установку в Москве скульптуры покровителя ведомства архангела Михаила, следует из письма руководителя управления учебной и воспитательной работы СК Сергея Петрова (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в ведомстве).
Обновлено в 00:00