Подлинность копии документа, который почти год готовило Минэкономразвития, подтвердили несколько федеральных чиновников.

с чего всё началось

Указанный подход способен сократить неэффективные траты бюджетных средств, полагает источник газеты. Регионы будут получать финансирование лишь на «профильные» сферы деятельности, и не будут направлять деньги в неконкурентоспособные отрасли.

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