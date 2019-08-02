Экономика

Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержкиРоссийская газета 21:54

В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей. Средства должны идти на самые важные направления, подчеркнул Дмитрий Медведев.
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Медведев назвал размер единой субсидии для Дальнего Востока

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