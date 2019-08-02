Экономика
Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержкиРоссийская газета 21:54
В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей. Средства должны идти на самые важные направления, подчеркнул Дмитрий Медведев.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:54, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
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Общество
Искусственные дожди вызовут в Сибири для борьбы с пожарами
Обновлено в 04:45
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено в 18:50
Армия и оружие
Израиль обстрелял сирийскую часть Голанских высот
Израильские военные ударили ракетами по району Телль-Брейка на территории сирийских Голанских высот, сообщают информагентства.
Обновлено в 09:23
Экономика
Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания.
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Минкомсвязи заказывает рекламу электронных госуслуг на полмиллиарда
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Строительство школы в Атамановке завершат к 1 сентября
Кургузкин заявил, что в Атамановке будет жить оперативный штаб, который создадут для контроля за работами в школе.
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Обновлено в 12:21
Общество
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Обновлено в 16:26
Политика
Украинские СМИ назвали главу офиса Зеленского, который устроит США
Ранее украинские СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского.
Обновлено в 22:25
Здоровье
В Индии врачи удалили у семилетнего мальчика 526 зубов
В городе Чиннай врачи в ходе операции удалили из ротовой полости семилетнего мальчика 526 зубов.
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Футбол
Goal: Алвес подпишет контракт с «Сан-Паулу»
Бразильский защитник Дани Алвес продолжит карьеру в «Сан-Паулу», сообщает Goal.com.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Обновлено в 21:44
Авто
Новый Renault Duster получил более экономичный мотор
Общемировой тренд лишний раз подтвердила компания Dacia (румынская «дочка» Renault), оснастившая кроссовер Duster новым 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором TCe 100.
Обновлено в 10:02
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Экономика
Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил идею обнуления налогов на Курилах.
Обновлено в 21:58
Игры
Вышел трейлер Borderlands 3 с Моуз и ее Железным медведем
Обновлено в 11:58
Общество
Финансовый гороскоп на начало августа
Телец Начало недели с Луной в вашем секторе доходов - это всегда преимущество, дающее вам чутье к деньгам и прибыльное чувство ориентированности с самого начала.
Обновлено вчера в 01:01
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
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Происшествия
У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 было зафиксировано в четверг у побережья Чили. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено в 14:57
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
Мировые цены на нефть несутся вниз после объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на сумму $300 млрд.
Обновлено в 16:54
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика
Такси оказалось для россиян выгоднее автомобиля
В исследовании учитывали стоимость Toyota Camry в конкретной стране, расходы на топливо и обслуживание автомобиля, а также средние цены на такси и уровень доходов.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Латвия назвала победу СССР над нацистами несчастьем
Обновлено в 09:24