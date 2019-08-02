Экономика
Регионы Дальнего Востока получат более 94 миллиардов рублей поддержкиРоссийская газета 21:54
В ближайшие три года общий размер единой субсидии для регионов Дальнего Востока составляет более 94 миллиардов рублей. Средства должны идти на самые важные направления, подчеркнул Дмитрий Медведев.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:26, Ашберн
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы
В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
Обновлено в 17:31
Общество
В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно путешествовать
Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства, благодаря которым женщина сможет самостоятельно получать паспорт для выезда за границу, а также становиться опекуном для несовершеннолетних, сообщает саудовская газета "Оказ".
Обновлено в 18:53
Космос
Из центра Млечного Пути вылетела звезда с рекордной скоростью
Согласно теории астрономов, двойная звезда, в состав которой вошла S5-HVS1, подошла достаточно близко к черной дыре в центре Млечного Пути.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Мужчина в костюме Коржика устроил налет на магазин с печеньем
Как сообщает Fox News, ночью 22 июля мужчина в костюме Коржика, героя "Улицы Сезам", ворвался в магазин и принялся поедать печенье.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие
На Балтике начались учения ВМФ России «Океанский щит»
Кстати Впервые учения "Океанский щит" прошли с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море.
Обновлено в 06:59
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено в 09:46
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Экономика
Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде
Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Обновлено в 20:53
Политика
Трамп допустил возможность блокады Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает возможность блокады или изоляции Венесуэлы.
Обновлено в 20:56
Политика
Жаров пообещал миллионные штрафы для иностранных СМИ
Роскомнадзор готовит поправки в закон о средствах массовой информации, которые позволят симметрично отвечать на действия иностранных регуляторов в сфере СМИ.
Обновлено в 12:48
Экономика
«Нафтогаз» требует от Гааги взыскать с России пять млрд долларов
«Нафтогаз» подал в Гаагский суд иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму.
Обновлено вчера в 05:01
Транспорт
В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь»
Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», которое три дня назад было прервано паводком в Иркутской области, восстановлено.
Обновлено в 18:57
Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
Эксперты подчеркнули, что и без алкоголя при купании в холодной воде организм испытывает стресс: возрастает потребление кислорода органами и тканями, сужаются стенки сосудов, учащается сердцебиение и повышается артериальное давление.
Обновлено в 11:21
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 18:16
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Политика
Россия призвала США и НАТО ввести мораторий на размещение РСМД
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, по аналогии с РФ.
Обновлено в 20:48
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Трамп прокомментировал пуски ракет в КНДР
Обновлено в 16:53
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.
Обновлено в 18:18
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Обновлено в 21:44
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал, что его сын начал врать
Напомним: Шепелев воспитывает шестилетнего сына самостоятельно после смерти его гражданской жены, певицы Жанны Фриске.
Обновлено в 12:57
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Футбол
«Тоттенхэм» хочет купить Бруну Фернандеша
«Тоттенхэм» поборется с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеша.
Обновлено в 14:35
ЖКХ
После скандала в Омской области снижен тариф на вывоз мусора
Накануне, РЭК Омской области принял решение о снижении тарифа на вывоз мусора.
Обновлено в 02:47
Финансы
Перспективы рубля к доллару ухудшились после решения ФРС
К доллару расти рублю теперь будет трудно, но он может укрепиться против евро На фото: Джером Пауэлл / © AP Федеральная резервная система в среду снизила процентные ставки, чтобы защитить американскую экономику от рисков, включая внешние, но глава ЦБ Джером Пауэлл сказал, что не рассматривает решение американского центробанка как начало длительного цикла снижения стоимости заемных средств.
Обновлено в 04:08