Авто
Регионы ДФО стали лидерами по доступности новых машинEastRussia вчера в 22:18
Наибольшее число жителей Чукотки, Магаданской и Сахалинской областей могут позволить себе покупку нового автомобиля за 500 тыс. рублей. Эти регионы стали лидерами в России по доступности машин для населения.
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Эксперты рассказали, жители каких регионов могут позволить себе новый автомобиль
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Стало известно, жителям какого региона России проще всего купить новый автомобиль
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После победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» началась проверка
"Есть признаки аномального голосования, инициирована проверка, чтобы выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников", – цитирует РБК представителя телекомпании.
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На Красноярском алюминиевом заводе (КрАЗ, АО «Русал Красноярск») произошло возгорание.
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Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами
Обращения в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
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Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными авто
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой обзавелись собственными автомобилями.
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«Предстоит испытать много разных эмоций: счастье от отлично снятого материала, радость, что вообще выживаем в 40-градусной жаре и в адском графике, грусть от долгой разлуки с любимыми и предвкушение долгожданной встречи с моими мальчиками», — поделилась Айза в микроблоге.
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Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные видов продовольственного сырья.
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Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
Подросток подорвался в Туве на снаряде на военном полигоне
Как доложил на совещании военный комиссар Тувы Николай Францевич, на полигон в селе Кара-Хаак проникли трое подростков, ранение получил один из них.
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Армия и оружие
Российские истребители дважды поднимались на перехват у границ страны
Российские истребители дважды за прошедшую неделю поднимались в воздух на перехват у границ России.
Обновлено вчера в 19:58
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
В Федеральной службе по труду и занятости России (Роструд) напомнили, что наступающая рабочая неделя продлится только два дня — с понедельника, 29 апреля, по вторник, 30 апреля.
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В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского
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Около 130 ДТП произошло в канадском Калгари из-за снегопада
Снегопад парализовал дорожное движение в канадском городе Калгари. За сутки там произошло 127 ДТП.
Обновлено вчера в 19:03
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На набережной в Петербурге прогремел взрыв
На Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.
Обновлено вчера в 09:58
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Жителя Якутии осудили за убийство двух человек в пожарной части
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Обновлено вчера в 23:28
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В Красноярске снег сменится потеплением и дождем
Снег, который выпал ночью, сменится дождем - в понедельник синоптики обещают дневную температуру до +8 градусов.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео
В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
Обновлено вчера в 19:32
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Названа важная составляющая успешного бизнеса
Примерно половина участников опроса считает, что будущему предпринимателю полезно будет получить экономическое образование.
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Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Найдены тела пятерых человек, погибших при падении машины в реку Дон
В Ростовской области извлечены из воды тела всех людей, утонувших при съезде автомобиля в реку Дон.
Обновлено вчера в 12:07
Транспорт
Злостных нарушителей ПДД занесут в единую базу
Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров заявил, что ГИБДД намерено создать единую базу данных с информацией о злостных нарушениях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:07