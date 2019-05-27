Экономика

Регионы ДФО оказались в аутсайдерах по соцориентированности бюджетовEastRussia вчера в 22:43

Сахалинская область стала единственным регионом Дальнего Востока, вошедшим в лидеры субъектов с наибольшим объемом социальных расходов на человека. Еще несколько регионов ДФО оказались в аутсайдерах рейтинга — Камчатка, Магаданская область, Чукотка и Якутия.
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Названы регионы — лидеры по социальной ориентированности бюджетов

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в Москве, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, ХМАО и ЯНАО, меньше всего средств на это направление выделяется на Чукотке, Камчатке и в Якутии, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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