Экономика
Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Программу распределения субвенций утвердил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Известиявчера в 16:59
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с чего всё началось
Согласно распоряжению премьер-министра России, которое опубликовано на портале государственного правительства, полученные денежные средства регионы должны потратить на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания.Misanec.ru04:10
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Регионам России в 2019 году выделят более 30 миллиардов рублей на лекарства
Вечерняя Москвавчера в 03:53
Регионы получат более 30 млрд рублей на льготные лекарства в 2019 году
Российская газетавчера в 06:14
На оздоровление льготных категорий жителей Башкирии выделили более 97 млн рублей
UfacityNews.ru02 января в 00:56
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