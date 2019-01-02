Экономика

Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства
Известия
вчера в 16:59

Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Программу распределения субвенций утвердил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Известиявчера в 16:59
с чего всё началось
Согласно распоряжению премьер-министра России, которое опубликовано на портале государственного правительства
, полученные денежные средства регионы должны потратить на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания.
Misanec.ru04:10

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ТАССвчера в 04:00

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UfacityNews.ru02 января в 00:56
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