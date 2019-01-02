Экономика
Регионы получат более 30 млрд рублей на льготные лекарства в 2019 году
Регионы получат более 30 млрд рублей на льготные лекарства в 2019 годуРоссийская газетавчера в 06:14
31,367 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета регионам на льготные лекарства в 2019 году. Соответствующий документ 3 января утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газетавчера в 06:14
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с чего всё началось
Согласно распоряжению премьер-министра России, которое опубликовано на портале государственного правительства, полученные денежные средства регионы должны потратить на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания.Misanec.ru04:10
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Регионы получат более 30 млрд рублей на льготные лекарства в 2019 году
Российская газетавчера в 06:14
Регионам России в 2019 году выделят более 30 миллиардов рублей на лекарства
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UfacityNews.ru02 января в 00:56
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