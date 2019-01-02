Экономика
Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Программу распределения субвенций утвердил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Известиявчера в 16:59
Оценить
с чего всё началось
Согласно распоряжению премьер-министра России, которое опубликовано на портале государственного правительства, полученные денежные средства регионы должны потратить на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания.Misanec.ru04:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Регионы получат более 30 млрд рублей на льготные лекарства в 2019 году
Российская газетавчера в 06:14
Регионам России в 2019 году выделят более 30 миллиардов рублей на лекарства
Вечерняя Москвавчера в 03:53
На оздоровление льготных категорий жителей Башкирии выделили более 97 млн рублей
UfacityNews.ru02 января в 00:56
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Финансы
Индекс РТС превысил 1100 пунктов впервые за две с половиной недели
Растет и индекс Мосбиржи — по данным на 11:10 мск он превысил 2394 пунктов (+0,79%).
Обновлено в 02:59
Экономика
Акции Apple упали более чем на 9%
Акции компании Apple снизились более чем на 9% на открытии торгов после ухудшения прогноза выручки в связи со снижением объемов сбыта смартфонов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 10:40
Экономика
Госдолг США при Трампе вырос более чем на $2 трлн
Госдолг США к концу 2018 года достиг $21,9 трлн, увеличившись более чем на $2 трлн за время президентства Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на данные американского Минфина.
Обновлено вчера в 18:28
Экономика
У кого в новом году вырастут зарплаты
Каждый пятый работодатель России (19 процентов) планирует повышение зарплаты в 2019 году, 25 процентов еще не определились и 56 процентов работодателей таких планов не вынашивают.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
Coca-Cola купила кофейную сеть Costa
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
Экспорт алюминия «Русалом» в 2018 году снизился на 1,6%
"Русал" в 2018 году снизил экспорт алюминия на 1,6% по сравнению с предыдущим годом - до 2 млн 816 тыс. т, следует из материалов РЖД, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено в 03:33
Энергетика
В Беларуси добыли наибольший объем нефти за последние семь лет
Светлогорским управлением буровых работ за год пройдено 137,4 тысяч метров горных пород.
Обновлено в 05:29
Экономика
В Госдуме нашли варианты сокращения безработицы среди инвалидов
Депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) обеспокоен ситуацией с занятостью инвалидов и реакцией правительства на предложения общественности, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 20:46
Экономика
Google увела от налогообложения почти €20 млрд при помощи «сэндвича»
Reuters отмечает, что в 2016 году Google с помощью налоговой схемы увела от налогообложения около €16 млрд.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Глава Ульяновской области рассказал о торговом сотрудничестве с Китаем
Экспорт в Китай из Ульяновской области за девять месяцев 2018 года составил 3,2 миллиона долларов, рассказал РИА Новости в интервью глава региона Сергей Морозов.
Обновлено вчера в 18:06
Экономика
Bristol-Myers намерена купить Celgene за $74 млрд
Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb намерена купить биотехнологическую компанию Celgene, которая ведет разработки лекарств против рака.
Обновлено вчера в 07:18
Финансы
Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году
Курс доллара по итогам 2019 года составит 66-69 рублей, ожидает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.
Обновлено вчера в 05:08
Экономика
Каких мигрантов в России станет меньше
В России станет меньше трудовых мигрантов.
Обновлено вчера в 09:30
Энергетика
Казахстан утвердил тариф на транспортировку российской нефти в Китай
Казахстан утвердил стоимость транспортировки российской нефти через свою территорию в Китай, сообщила пресс-служба государственной нефтетранспортной компании "Казтрансойл" (КТО).
Обновлено вчера в 08:55
Экономика
Индекс деловой активности в промышленности США в декабре упал до 54,1% - ниже прогноза
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в декабре опустился до 54,1% с 59,3% в ноябре, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Обновлено вчера в 10:03