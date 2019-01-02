с чего всё началось

Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Программу распределения субвенций утвердил в четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства

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