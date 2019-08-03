Экономика
Региональные бюджеты будут сбалансированыВести.Ru вчера в 20:15
Президент России Владимир Путин подписал закон, который будет способствовать сбалансированности бюджетов регионов и совершенствованию межбюджетных отношений.
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Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Обновлено в 09:28
Происшествия
На несогласованной акции в Москве начались задержания
В Москве 3 августа проходит четвертая по счету акция в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 07:32
Общество
Празднование юбилея ВДНХ посетили более 400 тысяч человек
На юбилейные мероприятия на ВДНХ пришли уже свыше 400 тысяч человек.
Обновлено в 08:25
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
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Футбол
Малком сможет дебютировать за «Зенит» в матче с «Краснодаром»
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Здоровье
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Футбол
Урал — Ростов 2:2
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Шоу-бизнес
Анна Михалкова поделилась черно-белым снимком с мамой
Актриса поделилась совместным черно-белым снимком с Татьяной Евгеньевной и тепло высказалась о значении материнской любви.
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Политика
Зеленский предложил отменить визы для медицинских туристов
Президент Владимир Зеленский рассматривает возможность развития безвизового медицинского туризма на Украине.
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Политика
Китай призвал облегчить санкции против КНДР
Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь считает, что в определенный момент санкции против КНДР следует смягчить.
Обновлено вчера в 16:32
Футбол
Российского футболиста «Левадии» выслали из Эстонии
Высланный из Эстонии россиянин оказался форвардом «Левадии» Евгением Кабаевым.
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Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.
Обновлено в 02:36
Транспорт
«Аэрофлот» предупредил об отмене рейсов в лондонский Хитроу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» предупредила своих пассажиров о том, что 5 и 6 августа ограничивает выполнение ряда рейсов через лондонский аэропорт Хитроу, сообщает пресс-служба перевозчика.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Гаджеты
Huawei переименует флагманские смартфоны в 2020 году
В 2019 году в линейку вошли смартфоны Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite. В 2020 можно было бы ожидать появления серии Huawei P40.
Обновлено в 05:52
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено вчера в 08:28
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Общество
В Парке Горького начался фестиваль «Шашлык Live»
Сегодня и завтра в Парке Горького проходит фестиваль «Шашлык Live».
Обновлено в 04:02
Политика
Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР
СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Из-за персиков мужчина устроил расстрел с поджогом и убил себя
Крымчанин застрелил своего соседа из-за кражи персиков, после этого спалил свой дом и покончил с собой.
Обновлено в 07:08
Технологии
Роскомнадзор требует удалить пиратские копии «Рассказа служанки»
Роскомнадзор направил владельцам 380 интернет-ресурсов требование удалить пиратские копии популярного сериала «Рассказ служанки».
Обновлено в 07:41
Политика
Зеленский встретится с Трампом в сентябре
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Россия напомнила Турции о выполнении договоренностей по Идлибу
«В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск–Алеппо», — пояснил он.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Наука
В лаборатории создали искусственное Солнце
Моделирование продемонстрировало нам упрощенную версию того, как солнечному ветру удается преодолеть притяжение Солнца, которое (особенно на экваторе звезды) крайне сильное, - заключили ученые.
Обновлено 01 августа в 08:18
Политика
Команда Зеленского написала заявления об увольнении
У всех членов команды президента Украины Владимира Зеленского есть написанные заявления об увольнении на случай, если они не будут справляться с обязанностями.
Обновлено вчера в 08:37
Здоровье
Назван «скрытый» ингредиент в продуктах, опасный тяжелой аллергией
Американские исследователи из Северо-Западного университета заявили, что аллергия на кунжут - и довольно в тяжелых формах - встречается чаще, чем предполагалось ранее, передает Medicalxpress.
Обновлено в 05:35
Политика
Введение второго пакета санкций США вызвало вопросы в посольстве РФ
Введение США второго пакета антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вызывает много вопросов, так как британская сторона до сих пор не представила результаты официального расследования и улики, указывающие на причастность Москвы к инциденту.
Обновлено в 09:02
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено 31 июля в 14:21
Транспорт
Станция «Шереметьевская» станет самой глубокой в московском метро
Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:12