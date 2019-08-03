Экономика

Региональные бюджеты будут сбалансированыВести.Ru вчера в 20:15

Президент России Владимир Путин подписал закон, который будет способствовать сбалансированности бюджетов регионов и совершенствованию межбюджетных отношений.
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Региональные бюджеты РФ будут сбалансированы

Страна Советов on-line09:24

Региональные бюджеты будут сбалансированы

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