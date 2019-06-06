Экономика
Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельцаКоммерсантъ вчера в 13:22
"Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.
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КУЗБАССЭНЕРГО, КОТОРАЯ ПРИОБРЕТАЕТ РЕФТИНСКУЮ ГРЭС У ENEL RUSSIA, ВХОДИТ В ХОЛДИНГ АНДРЕЯ МЕЛЬНИЧЕНКО
Financial Oneвчера в 12:02
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Обновлено 05 июня в 15:21
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В США изучают планы по сносу школы «Колумбайн»
Власти в штате Колорадо изучают планы по сносу школы "Колумбайн", стрельба в которой в 1999 году унесла жизни 13 человек, сообщает местный телеканал Denver7.
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Марина Александрова рассказала о пополнении в семье
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Депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко сообщил, что украинские власти обманывают жителей с ценами на газ и причинами их повышения.
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Кино
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода
Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
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США ужесточили санкции против венесуэльской нефтекомпании PDVSA
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Небо с пробегом: коварство подержанных кабриолетов
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Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Свыше 90 граждан Тайваня были экстрадированы Испанией в Китай
94 гражданина Тайваня были экстрадированы властями Испании в Китай.
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Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
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Российский авторынок ускорил падение
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Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
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В московских магазинах X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», и «Карусель») появятся автоматы для использованных пластиковых бутылок, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) главный исполнительный директор группы компаний Игорь Шехтерман.
Обновлено вчера в 13:54
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Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
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В Омской области объявили штормовое предупреждение
В Омской области объявили штормовое предупреждение на 7 июня в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, пишет Gorod55.ru со ссылкой на управление МЧС по региону.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
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Сотрудники дагестанского управления ФСБ пресекли деятельность 15 ячеек запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» и задержали их лидеров и участников.
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Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено 05 июня в 02:16
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В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
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