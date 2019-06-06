Экономика
Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельцаКоммерсантъ вчера в 13:22
"Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.
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КУЗБАССЭНЕРГО, КОТОРАЯ ПРИОБРЕТАЕТ РЕФТИНСКУЮ ГРЭС У ENEL RUSSIA, ВХОДИТ В ХОЛДИНГ АНДРЕЯ МЕЛЬНИЧЕНКО
Financial Oneвчера в 12:02
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Кинокомпания сделала заявление по поводу конфликта с BadComedian
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Два новых «молодежных» кроссовера: экспресс-тест Haval F7 и F7x
В моем распоряжении две новые модели: кроссовер F7 и купе-кроссовер F7х. Машины с литерой F в названии позиционируют как молодежные.
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KLM представила пассажирский самолет с сиденьями внутри крыла
Инженеры авиакомпании KLM вместе с Делфтским технологическим университетом представили новый проект самолета, в котором пассажирские места будут расположены внутри крыльев, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:46
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«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»
За океаном продолжается финальная серия Кубка Стэнли по хоккею между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:16
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Амурский судостроительный завод (АСЗ, входит в ОСК) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края будет докапитализирован в течение этого и следующего годов, сообщает краевое правительство.
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Обновлено вчера в 10:59
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Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко
Видео начинается с того, что председатель СП благодарит журналиста за вышедшее интервью, и за то, что Караулов выполнил обещание и передал документы президенту.
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Предки североамериканских индейцев оказались на 40% европейцами
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
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Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора
Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Суд аннулировал десятки дипломов пилотов из ЮУрГУ
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Медики спрогнозировали, выживет ли Алибасов
Врачи-токсикологи спрогнозировали, выживет ли российский музыкант Бари Алибасов после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его с холодным чаем.
Обновлено вчера в 23:46
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Зеленский ответил на петицию о своей отставке
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Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положение, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп планирует ввести в США новое чрезвычайное положение, пишет Hill со ссылкой на проект документа.
Обновлено вчера в 22:57
Кино
DC закрыл сериал «Болотная тварь» сразу после премьеры
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Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США перенесли на 14 июня
Минюст США готовится предъявить новые обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
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Сербский ополченец Берич: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя
Обновлено вчера в 12:16
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Обновлено вчера в 20:22
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GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин
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