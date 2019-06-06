Экономика

Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельцаКоммерсантъ вчера в 13:22

"Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.
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Итальянцы продают Рефтинскую ГРЭС

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«Энел Россия» может продать Рефтинскую ГРЭС не менее, чем за 21 млрд рублей

Finam.Ruвчера в 11:41

«Энел Россия» планирует продать Рефтинскую ГРЭС минимум за 21 млрд руб «Кузбассэнерго»

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Структура Мельниченко купит крупнейшую в России угольную электростанцию

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«Энел Россия» продает Рефтинскую ГРЭС за 21 миллиард

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КУЗБАССЭНЕРГО, КОТОРАЯ ПРИОБРЕТАЕТ РЕФТИНСКУЮ ГРЭС У ENEL RUSSIA, ВХОДИТ В ХОЛДИНГ АНДРЕЯ МЕЛЬНИЧЕНКО

Financial Oneвчера в 12:02
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Происшествия

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:03
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено вчера в 13:52
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

В Липецкой области три человека погибли в ДТП с автобусом

Автобус, уточнили в ГИБДД, следовал по маршруту "Липецк – Москва", в салоне находился 21 пассажир.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

Задержанного Сергея Шеверду доставили в Иркутск

Задержанного по делу о незаконных рубках леса в заказнике «Туколонь» министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду сотрудники ФСБ России доставили в Иркутск.
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Катя Гордон обрушилась на Собчак: «Старая и страшная»

Катя Гордон раскритиковала Ксению Собчак, порассуждавшую в Сети о дружбе и благородстве.
Обновлено вчера в 05:10
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено вчера в 16:14
Религия

Вознесение Господне празднуют сегодня православные

Православные христиане сегодня, 6 мая, празднуют Вознесение Господне – один из 12 главных праздников церковного календаря.
Обновлено 05 июня в 21:55
Политика

Пентагон опасается «действий» России в Арктике

Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия

Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

«Получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», — разъяснили в судебной инстанции, призвав граждан быть бдительными.
Обновлено вчера в 03:17
Общество

Кинокомпания сделала заявление по поводу конфликта с BadComedian

Кинокомпания Kinodanz сделала заявление по поводу разрешения экономического спора с блогером BadComedian, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:26
Авто

Два новых «молодежных» кроссовера: экспресс-тест Haval F7 и F7x

В моем распоряжении две новые модели: кроссовер F7 и купе-кроссовер F7х. Машины с литерой F в названии позиционируют как молодежные.
Обновлено 05 июня в 23:00
Наука

KLM представила пассажирский самолет с сиденьями внутри крыла

Инженеры авиакомпании KLM вместе с Делфтским технологическим университетом представили новый проект самолета, в котором пассажирские места будут расположены внутри крыльев, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 12:46
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»

За океаном продолжается финальная серия Кубка Стэнли по хоккею между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:16
Экономика

Амурский судозавод в течение двух лет ждет докапитализация

Амурский судостроительный завод (АСЗ, входит в ОСК) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края будет докапитализирован в течение этого и следующего годов, сообщает краевое правительство.
Обновлено вчера в 23:47
Финансы

Фонд национального благосостояния в мае увеличился на 7,3 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня 2019 года составил 3 трлн 821,72 млрд рублей, что эквивалентно $58,743 млрд, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 10:59
Политика

Опубликована вторая серия интервью с Т.Давыденко

Видео начинается с того, что председатель СП благодарит журналиста за вышедшее интервью, и за то, что Караулов выполнил обещание и передал документы президенту.
Обновлено вчера в 01:43
Наука

Предки североамериканских индейцев оказались на 40% европейцами

Обновлено вчера в 12:25
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 09:02
Политика

Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора

Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

Суд аннулировал десятки дипломов пилотов из ЮУрГУ

Вуз не имел сертификата авиационного учебного центра Десятки пилотов, получивших дипломы Южно-Уральского государственного университета, лишились работы по решению суда после того, как Росавиация аннулировала документ.
Обновлено вчера в 23:38
Здоровье

Медики спрогнозировали, выживет ли Алибасов

Врачи-токсикологи спрогнозировали, выживет ли российский музыкант Бари Алибасов после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его с холодным чаем.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом покинуть президентский пост, которая появилась на сайте главы украинского государства 22 мая и к настоящему времени (пятница, 7 июня, 01:40 мск) набрала 60 189 подписей.
Обновлено вчера в 19:06
Политика

Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положение, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует ввести в США новое чрезвычайное положение, пишет Hill со ссылкой на проект документа.
Обновлено вчера в 22:57
Кино

DC закрыл сериал «Болотная тварь» сразу после премьеры

Обновлено вчера в 23:16
Политика

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США перенесли на 14 июня

Минюст США готовится предъявить новые обвинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

Сербский ополченец Берич: ВСУ бросают раненых сослуживцев на поле боя

Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту

Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
Обновлено вчера в 20:22
Авто

GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин

Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено 05 июня в 10:02
Кино

Крис Хемсворт и Тесса Томпсон привезли в Москву новых «Людей в черном»

Хорошо знакомые зрителям по своему дуэту в «Мстителях» Крис Хемсворт и Тесса Томпсон в жизни взаимодействуют ничуть не хуже.
Обновлено вчера в 11:04
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Крупнейшая тепловая электростанция в России, работающая на твёрдом топливе. Расположена в Свердловской области, в 100 км северо-восточнее Екатеринбурга и в 18 км от г. Асбеста. В 2,5 км от ГРЭС находится посёлок Рефтинский с населением около 16 тыс. человек. Ежегодная выработка электроэнергии составляет около 20 000 млн кВт·ч.
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Российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России». Полное наименование - Публичное акционерное общество «Энел Россия». Компания зарегистрирована в Екатеринбурге, центральный офис находится в Москве. 56% компании принадлежит итальянской группе Enel.
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