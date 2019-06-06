Экономика

Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельцаКоммерсантъ вчера в 13:22

"Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.
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«Энел Россия» и СГК подпишут соглашение о купле-продаже Рефтинской ГРЭС в июне

ТАСС02:31

«Энел Россия» может продать Рефтинскую ГРЭС не менее, чем за 21 млрд рублей

Finam.Ruвчера в 11:41

«Энел Россия» планирует продать Рефтинскую ГРЭС минимум за 21 млрд руб «Кузбассэнерго»

ПРАЙМвчера в 15:15

Структура Мельниченко купит крупнейшую в России угольную электростанцию

Ведомостивчера в 12:48

«Энел Россия» продает Рефтинскую ГРЭС за 21 миллиард

Правда УрФОвчера в 12:49

«Это не сокращение бизнеса в стране, а смена структуры генерации»

Коммерсантъвчера в 18:22

КУЗБАССЭНЕРГО, КОТОРАЯ ПРИОБРЕТАЕТ РЕФТИНСКУЮ ГРЭС У ENEL RUSSIA, ВХОДИТ В ХОЛДИНГ АНДРЕЯ МЕЛЬНИЧЕНКО

Financial Oneвчера в 12:02
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Армия и оружие

«Генетический паспорт» военнослужащего появится в России

Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Общество

Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза

Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено вчера в 02:47
Происшествия

В Приангарье два человека погибли при пожаре на лесозаготовке

Два человека погибли и трое находятся в реанимации после пожара в бытовом вагончике лесозаготовительного предприятия Братского района, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.
Обновлено в 00:45
Происшествия

В Омске женщина убила двухлетнюю дочь, разозлившись из-за крошек

Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Зеленский: Россия потеряла контроль над «подразделениями» республик Донбасса

Президент Владимир Зеленский обвинил Россию в «вопиющем» нарушении Минских договоренностей.
Обновлено в 02:53
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие

СК возбудил уголовные дела по фактам обстрелов в Донбассе

"Главным следственным управлением СК России по фактам артиллерийских обстрелов Донецка и Луганска возбуждено еще пять уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:43
Экономика

Власти: финансирование Бурятии из федерального бюджета растёт ежегодно

В течение трёх последних лет на 10% ежегодно растёт субсидирование Бурятии из федерального бюджета.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Обновлено в 01:00
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено 05 июня в 09:02
Политика

Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ

Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Путешествия

Опрос показал, где россияне планируют провести отпуск

По данным опроса, проведённого холдингом «Ромир», более четверти жителей России планируют провести летний отпуск на даче.
Обновлено в 02:14
Экономика

В России увеличат материнский капитал

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера

СМИ сообщают, что влюбленные все же расстались. Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе уже больше трех лет, пара воспитывает дочку Лею.
Обновлено вчера в 04:04
Политика

Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа

Минюст США подготовил новые обвинения против Джулиана Ассанжа, причем в качестве главного свидетеля по ним выступает осужденный мошенник.
Обновлено в 00:54
Экономика

Акционер «Восточного» назвал РСПП необъективным

Сегодня, 7 июня 2019 года, стало известно, что акционер ПАО «Банк Восточный» Шерзод Юсупов считает необъективной комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), которая обвинила его в нарушении корпоративной этики при обращении в правоохранительные органы без попытки решить спор другими способами.
Обновлено в 02:53
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»

"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Политика

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено вчера в 15:44
Кино

Бекмамбетов снимет сериал о бизнесе россиян в Интернете

Обновлено вчера в 13:45
Спорт

Шубенков стал первым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Транспорт

Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево

Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:34
Происшествия

Рослесхоз проводит дополнительные проверки по лесам Иркутской области

Рослесхоз направил в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 09:55
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия

Крестик спас россиянина от смерти при ударе молнии

Обновлено в 01:46
Религия

Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Обновлено вчера в 07:34
Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Собрание клубов РПЛ проголосовало за увеличение числа участников чемпионата премьер-лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено вчера в 07:31
Политика

Кучма пояснил слова о «снятии блокады» с Донбасса

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма пояснил заявления о необходимости «снятия экономической блокады» с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщает телеканал «112».
Обновлено вчера в 10:00
Футбол

ЦСКА заинтересован в защитнике «Ахмата» Плиеве

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ахмата» Заурбек Плиев попал в сферу интересов московского ЦСКА.
Обновлено вчера в 16:44
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Рефтинская ГРЭС
Крупнейшая тепловая электростанция в России, работающая на твёрдом топливе. Расположена в Свердловской области, в 100 км северо-восточнее Екатеринбурга и в 18 км от г. Асбеста. В 2,5 км от ГРЭС находится посёлок Рефтинский с населением около 16 тыс. человек. Ежегодная выработка электроэнергии составляет около 20 000 млн кВт·ч.
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