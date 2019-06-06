Экономика
Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельцаКоммерсантъ вчера в 13:22
"Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.
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КУЗБАССЭНЕРГО, КОТОРАЯ ПРИОБРЕТАЕТ РЕФТИНСКУЮ ГРЭС У ENEL RUSSIA, ВХОДИТ В ХОЛДИНГ АНДРЕЯ МЕЛЬНИЧЕНКО
Financial Oneвчера в 12:02
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Армия и оружие
«Генетический паспорт» военнослужащего появится в России
Глава РАН Александр Сергеев рассказал о планах создать "генетический паспорт" военнослужащего. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами
После авиакатастрофы Ан-148 в Московской области в 2018 году Генеральная прокуратура РФ в ходе проверок выяснила, что Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) не имел сертификата авиационного учебного центра, в результате десятки российских пилотов лишились дипломов и остались без работы.
Обновлено в 01:55
Общество
Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза
Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено вчера в 02:47
Происшествия
В Приангарье два человека погибли при пожаре на лесозаготовке
Два человека погибли и трое находятся в реанимации после пожара в бытовом вагончике лесозаготовительного предприятия Братского района, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС региона.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Зеленский: Россия потеряла контроль над «подразделениями» республик Донбасса
Президент Владимир Зеленский обвинил Россию в «вопиющем» нарушении Минских договоренностей.
Обновлено в 02:53
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие
СК возбудил уголовные дела по фактам обстрелов в Донбассе
"Главным следственным управлением СК России по фактам артиллерийских обстрелов Донецка и Луганска возбуждено еще пять уголовных дел о применении запрещенных средств и методов ведения войны", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:43
Экономика
Власти: финансирование Бурятии из федерального бюджета растёт ежегодно
В течение трёх последних лет на 10% ежегодно растёт субсидирование Бурятии из федерального бюджета.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Политика
Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ
Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Путешествия
Опрос показал, где россияне планируют провести отпуск
По данным опроса, проведённого холдингом «Ромир», более четверти жителей России планируют провести летний отпуск на даче.
Обновлено в 02:14
Экономика
В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
Обновлено вчера в 08:06
Шоу-бизнес
Ирина Шейк съехала от Брэдли Купера
СМИ сообщают, что влюбленные все же расстались. Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе уже больше трех лет, пара воспитывает дочку Лею.
Обновлено вчера в 04:04
Политика
Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа
Минюст США подготовил новые обвинения против Джулиана Ассанжа, причем в качестве главного свидетеля по ним выступает осужденный мошенник.
Обновлено в 00:54
Экономика
Акционер «Восточного» назвал РСПП необъективным
Сегодня, 7 июня 2019 года, стало известно, что акционер ПАО «Банк Восточный» Шерзод Юсупов считает необъективной комиссию по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), которая обвинила его в нарушении корпоративной этики при обращении в правоохранительные органы без попытки решить спор другими способами.
Обновлено в 02:53
Хоккей
«Сент-Луис» вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
"Сент-Луис Блюз" одержал победу над "Бостон Брюинз" в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Обновлено в 00:29
Политика
В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией
Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено вчера в 15:44
Кино
Бекмамбетов снимет сериал о бизнесе россиян в Интернете
Обновлено вчера в 13:45
Спорт
Шубенков стал первым на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский легкоатлет Сергей Шубенков выиграл забег на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Транспорт
Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево
Аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для сортировки и обработки багажа, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Рослесхоз проводит дополнительные проверки по лесам Иркутской области
Рослесхоз направил в Иркутскую область 20 специалистов для оказания содействия органам прокуратуры и следствия в дополнительной проверке исполнения лесного законодательства в регионе в сфере противодействия незаконному обороту древесины, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Крестик спас россиянина от смерти при ударе молнии
Обновлено в 01:46
Религия
Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»
Обновлено вчера в 07:34
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Собрание клубов РПЛ проголосовало за увеличение числа участников чемпионата премьер-лиги с 16 до 18 команд.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Кучма пояснил слова о «снятии блокады» с Донбасса
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма пояснил заявления о необходимости «снятия экономической блокады» с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщает телеканал «112».
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
ЦСКА заинтересован в защитнике «Ахмата» Плиеве
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ахмата» Заурбек Плиев попал в сферу интересов московского ЦСКА.
Обновлено вчера в 16:44