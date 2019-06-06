Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельцаКоммерсантъ вчера в 13:22

"Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.

Происшествия Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.

Энергетика Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.

Общество Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».

Политика Швейцарские спецслужбы разоблачили российского шпиона во Франции Как пишет газета Le Мопdе со ссылкой на источники, некий Сергей Желтиков, якобы работавший в геконсульстве в Марселе, встречался с соотечественниками, обвиняемыми в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство.

Шоу-бизнес После свадьбы бывшая жена Александра Серова готовится к переезду В новый дом певица переедет с нынешним возлюбленным Максимом, с которым живет в гражданском браке после развода с Серовым.

Происшествия Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море Норвежская госкомпания Equinor эвакуировала рабочих с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.

Здоровье В Башкирии выявлен лейкоз крупного рогатого скота При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота в ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» отобранного у главы крестьянского фермерского хозяйства Кушнаренковского района Республики Башкортостан, были обнаружены антитела к возбудителю лейкоза.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Политика Чайка рассказал о борьбе за права бизнесменов Почти 30 тысяч незаконных актов, создававших административные барьеры для предпринимателей, изменено или отменено в прошлом году по требованию прокуроров в рамках регуляторной гильотины, заявил в пятницу генпрокурор России Юрий Чайка.

Армия и оружие СК России возбудил ещё пять дел по фактам обстрелов в Донбассе Следственный комитет России возбудил пять новых уголовных дел по фактам обстрелов украинскими силовиками населённых пунктов Донбасса.

Общество Московские морги закрыли для студентов из-за туберкулеза Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.

Происшествия В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.

Политика Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.

Общество Граждане не хотят сдавать деньги в пенсионную систему Почти две трети россиян отрицательно относятся к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию, что потенциально угрожает планам властей реформировать систему пенсионных накоплений.

Общество Жаров анонсировал введение миллионных штрафов для интернет-компаний Глава Роскомнадзора не назвал точной суммы штрафов, но заявил, что «там миллионы рублей, и нарастающие миллионы в случае повторного нарушения».

Политика В СЖР приветствовали идею отменить штраф за возрастные маркировки Союз журналистов России (СЖР) приветствует инициативу руководителя Роскомнадзора Александра Жарова по отмене административного штрафа для СМИ за нарушения закона о возрастной маркировке, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.

Экономика Материнский капитал будет увеличен с 2020 года Размер материнского капитала не менялся с 2015 года, сейчас он составляет 453 026 рублей.

Хоккей «Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона» "Сент-Луис" добился гостевой победы и повел в серии со счетом 3:2. Российские легионеры "Сент-Луиса" Владимир Тарсенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились.

Шоу-бизнес Линдси Лохан поделилась откровенным снимком в Сети На фото Лохан предстала абсолютно обнаженной, не считая туфелек, которые были на высоком каблуке.

Происшествия Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.

Общество В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.

Армия и оружие Зеленский пообещал жёсткий ответ бойцов ВСУ на обстрелы в Донбассе Украинские военные будут жёстко реагировать на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на прекращении огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.

Шоу-бизнес Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж Накануне в Вернадском отделе ЗАГС свои отношения зарегистрировала одна из самых ярких медиумов-участников шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова.

Происшествия В садоводстве на юге Петербурга дачник стрелял в собаку Псина напала на своего хозяина и прокусила ему руку. В садоводстве на юге Петербурга дачник стрелял в собаку.