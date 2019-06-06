Экономика

Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельцаКоммерсантъ вчера в 13:22

"Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.
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«Энел Россия» и СГК подпишут соглашение о купле-продаже Рефтинской ГРЭС в июне

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«Это не сокращение бизнеса в стране, а смена структуры генерации»

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«Энел Россия» может продать Рефтинскую ГРЭС не менее, чем за 21 млрд рублей

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«Энел Россия» продает Рефтинскую ГРЭС за 21 миллиард

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«Энел Россия» планирует продать Рефтинскую ГРЭС минимум за 21 млрд руб «Кузбассэнерго»

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КУЗБАССЭНЕРГО, КОТОРАЯ ПРИОБРЕТАЕТ РЕФТИНСКУЮ ГРЭС У ENEL RUSSIA, ВХОДИТ В ХОЛДИНГ АНДРЕЯ МЕЛЬНИЧЕНКО

Financial Oneвчера в 12:02
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
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Общество

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Политика

Швейцарские спецслужбы разоблачили российского шпиона во Франции

Как пишет газета Le Мопdе со ссылкой на источники, некий Сергей Желтиков, якобы работавший в геконсульстве в Марселе, встречался с соотечественниками, обвиняемыми в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство.
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Шоу-бизнес

После свадьбы бывшая жена Александра Серова готовится к переезду

В новый дом певица переедет с нынешним возлюбленным Максимом, с которым живет в гражданском браке после развода с Серовым.
Обновлено 05 июня в 23:09
Происшествия

Норвежская Equinor эвакуировала людей с платформы в Северном море

Норвежская госкомпания Equinor эвакуировала рабочих с нефтяной платформы в Северном море на соседние платформы.
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Наука

Предки североамериканских индейцев оказались на 40% европейцами

Обновлено вчера в 12:25
Здоровье

В Башкирии выявлен лейкоз крупного рогатого скота

При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота в ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» отобранного у главы крестьянского фермерского хозяйства Кушнаренковского района Республики Башкортостан, были обнаружены антитела к возбудителю лейкоза.
Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались

Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Политика

Чайка рассказал о борьбе за права бизнесменов

Почти 30 тысяч незаконных актов, создававших административные барьеры для предпринимателей, изменено или отменено в прошлом году по требованию прокуроров в рамках регуляторной гильотины, заявил в пятницу генпрокурор России Юрий Чайка.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

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Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

Обновлено в 01:55
Общество

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Год без практики Более года Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы не допускает ординаторов-судмедэкспертов к прохождению практики на своей территории из-за очага туберкулеза.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины

В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 02:42
Политика

Тереза Мэй покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании

В пятницу, 7 июня, Тереза Мэй покинет пост лидера Консервативной партии, правящей в Великобритании, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра страны, пока по итогам внутрипартийной борьбы не определится ее преемник.
Обновлено вчера в 17:25
Общество

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Общество

Жаров анонсировал введение миллионных штрафов для интернет-компаний

Глава Роскомнадзора не назвал точной суммы штрафов, но заявил, что «там миллионы рублей, и нарастающие миллионы в случае повторного нарушения».
Обновлено в 03:07
Политика

В СЖР приветствовали идею отменить штраф за возрастные маркировки

Союз журналистов России (СЖР) приветствует инициативу руководителя Роскомнадзора Александра Жарова по отмене административного штрафа для СМИ за нарушения закона о возрастной маркировке, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
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Материнский капитал будет увеличен с 2020 года

Размер материнского капитала не менялся с 2015 года, сейчас он составляет 453 026 рублей.
Обновлено вчера в 09:12
Хоккей

«Сент-Луис» вышел вперед в серии Кубка Стэнли против «Бостона»

"Сент-Луис" добился гостевой победы и повел в серии со счетом 3:2. Российские легионеры "Сент-Луиса" Владимир Тарсенко и Иван Барбашев результативными действиями не отличились.
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Шоу-бизнес

Линдси Лохан поделилась откровенным снимком в Сети

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Обновлено в 02:53
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено вчера в 14:17
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В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
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Зеленский пообещал жёсткий ответ бойцов ВСУ на обстрелы в Донбассе

Украинские военные будут жёстко реагировать на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на прекращении огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Обновлено вчера в 13:32
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Накануне в Вернадском отделе ЗАГС свои отношения зарегистрировала одна из самых ярких медиумов-участников шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова.
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В садоводстве на юге Петербурга дачник стрелял в собаку

Псина напала на своего хозяина и прокусила ему руку. В садоводстве на юге Петербурга дачник стрелял в собаку.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.
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