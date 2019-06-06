Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельцаКоммерсантъ вчера в 13:22

"Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.

Происшествия В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

Происшествия В Самарской области в ДТП погибли три человека Три человека погибли и четверо пострадали в столкновении легковушки и автокрана "КамАЗ" на трассе в Самарской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

Общество Попавшая в больницу Симоньян рассказала о самочувствии Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян остается в больнице после инцидента с юристом Любовью Соболь и получает лекарства через капельницу.

Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Футбол Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".

Происшествия В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего мужчины В ходе проверки было установлено, что в 2019 году четвероклассница неоднократно вступала в интимную связь с мужчиной.

Армия и оружие Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.

Армия и оружие Зеленский пообещал жёсткий ответ бойцов ВСУ на обстрелы в Донбассе Украинские военные будут жёстко реагировать на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на прекращении огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Трамп захотел ввести новое чрезвычайное положение Президент США Дональд Трамп планирует объявить новый режим чрезвычайного положения в стране.

Здоровье Австралийские диетологи рассказали об идеальной методике снижения веса Диетологи из университета Сиднея убеждены, что смогли вывести идеальную методику, которая поможет не только безопасно потерять лишний вес, но и долгое время поддерживать его на приемлемом уровне.

Экономика Тиньков назвал дело против Калви позором и провокацией Предприниматель Олег Тиньков на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что считает уголовное дело против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви позором России.

Политика В Совфеде оценили заявление Трампа об отношениях России и США Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

Происшествия SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.

Финансы Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3% Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Происшествия Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.

Транспорт Новые предупреждающие пешеходов надписи появятся в столице Предупреждающие надписи появятся на 46 нерегулируемых пешеходных переходах около образовательных учреждений, мест массового посещения и социально значимых объектов.

Экономика Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.

Общество В Сургуте чиновников перевели на питание для школьников Местный комбинат школьного питания возьмет на себя приготовление обедов для чиновников Сургута.

Политика Александр Осипов поборется за должность губернатора Забайкалья Врио губернатора края Александр Осипов тоже не теряет времени даром и сегодня подал заявку в краевую избирательную комиссию на участие в гонке.

Политика Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.

Транспорт Тонна неразобранного багажа осталась в Шереметьево Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что в столичном аэропорту Шереметьево остается неразобранной тонна багажа, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Подлодки ТОФ провели «торпедную дуэль» в Японском море Дизельные подводные субмарины Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений разыграли дуэль с применением торпед.

Общество Отловщик косаток из «китовой тюрьмы» заявил о возможном банкротстве Компания-отловщик "Афалина", которая держит в "китовой тюрьме" в Приморье косаток и белух, может обанкротиться, заявил ее глава Алексей Решетов.