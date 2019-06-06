Экономика
Рефтинская ГРЭС наконец сменит владельцаКоммерсантъ вчера в 13:22
"Энел Россия" продаст ее СГК за 21 млрд руб. "Энел Россия" после трех лет переговоров наконец согласовала продажу Сибирской генерирующей компании (СГК) Рефтинскую ГРЭС.
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Financial Oneвчера в 12:02
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