Экономика
Реформу пенсионных накоплений решили отложить в РоссииPrivet-Rostov.ru 02:28
Решение было принято отложить на неопределенный срок, – об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник в администрации президента. Напомним, накануне министр финансов Антон Силуанов сообщил о готовности законопроекта, внедряющего индивидуальный пенсионный капитал.
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с чего всё началось
Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников, близких к правительству, администрации президента и Центробанку.Известиявчера в 17:01
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