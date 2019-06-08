Реформа Лиги чемпионов может исключить Россию из Лиги чемпионовPravda.Ru 06:54

В мае в Мадриде собрались противники этой реформы, всего 224 клуба, Россию представляли казанский "Рубин" и "Локомотив". О подробностях закрытой встречи «Известиям» рассказал официальный представитель чемпионата Испании (Ла Лиги) в России Даниэль Серехидо.

с чего всё началось

Реформу предполагают провести с 2024 года. Конкретных деталей УЕФА не раскрывает, но СМИ удалось узнать, что в новом турнире команды будут поделены на несколько дивизионов. В Лиге чемпионов хотят сделать 4 группы по 8 команд, чтобы проводить по 14 матчей, а не шесть, как сейчас.

Реформа Лиги чемпионов может исключить Россию из Лиги чемпионов

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