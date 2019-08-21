Финансы
Рефинансирование кредитов движется к кризисуExpert.ru 17:03
Спор переходит даже на личный уровень глав ведомств, но давайте смотреть на факты: ЦБ на деле закладывает возможность для охлаждения потребрынка уже сейчас, вводя ПДН и перекладывая нагрузку на банки: теперь им придется либо отказать в кредите «перегруженным» заемщикам, либо потратить дополнительные средства на создание резервов.
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с чего всё началось
По данным на 1 июля 2019 года, следует из расчетов ОКБ, таких заемщиков в России было 9,09 млн человек, то есть 15,7% от всех должников банков. Как пояснили «Известиям» в бюро, этот показатель был выведен на основе информации по доходам, которую передают кредиторы.Известиявчера в 17:02
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Почти 9 млн человек могут получить статус проблемных клиентов до конца сентября
Комсомольская правда03:43
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