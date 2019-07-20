Экономика

Реестр российской электроники начнут вести с 2020 годаТАСС вчера в 11:58

Правительство РФ постановило сформировать до 1 января 2020 года единый реестр российской радиоэлектронной продукции, разработав перечень продукции, происходящей из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования отечественного производства.
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Реестр отечественного телеком-оборудования появится в России к 2020 году

ФАН09:28

В России к 2020 году появится реестр отечественного телеком-оборудования

Невские Новости07:46

Реестр российской электроники начнут вести с 2020 г

Будущее России. Национальные проектывчера в 11:58

Кабмин утвердил критерии российского телеком-оборудования

ПРАЙМвчера в 15:02

Единый реестр отечественного телеком-оборудования начнут вести в 2020 году

Парламентская газетавчера в 12:19

В России появится реестр отечественной электроники и телеком-оборудования

Ведомости03:29

Реестр российской электроники начнут вести с 2020 года

ТАССвчера в 11:58
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SSJ-100, у которого в полете треснуло стекло, сел во Владивостоке

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В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

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Ибрагимович сделал хет-трик в MLS

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Политика

Франция осудила Иран за захват британского танкера

Франция выражает глубокую обеспокоенность в связи с задержанием Ираном танкера Великобритании и решительно осуждает этот поступок.
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Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.
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Космос

Запуск грузового корабля Dragon на МКС отложили до 24 июля

Запуск грузового корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС) состоится не раньше 24 июля, сообщила компания SpaceX.
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Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
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Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии

Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Авто

Toyota назвала дату премьеры нового компактного кроссовера

Новый субкомпактный кроссовер Toyota, созданный совместно с дочерней компанией Daihatsu, дебютирует в ноябре 2019 года.
Обновлено в 02:00
Политика

Украинская пиццерия приклеила на дверь свинью цветов российского флага

По его данным, на наклейке изображена перечеркнутая свинья, раскрашенная в цвета российского триколора.
Обновлено вчера в 12:37
Энергетика

Бензин в Грузии подорожал до максимальных значений

Бензин в Грузии в субботу, 20 июля, подорожал в среднем на 5 тетри (0,02 доллара), сообщает ТАСС со ссылкой на предложения автозаправочных станций.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено вчера в 09:37
Общество

Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек

Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
Обновлено в 08:26
Шоу-бизнес

Калашникова считает, что Шаляпину не позволят сняться в её клипе

Обновлено в 08:44
Здоровье

Диетолог рассказал, можно ли пить воду сразу после еды

Некоторые считают, что воду можно пить только после истечения 30 минут после еды, однако диетолог Светлана Скосар не согласна с этим утверждением.
Обновлено вчера в 17:31
Общество

Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Здоровье

Медики рассказали о скрытых опасностях твердого сыра

Именно поэтому в день рекомендуется съедать не более 30-50 граммов твердого сыра. Врачи советуют отталкиваться от жирности сыра.
Обновлено вчера в 09:48
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Полиция Рима ищет сирийца, угрожавшего терактом

Полиция Рима ищет молодого сирийца, который заявил, что может совершить теракт в столице Италии.
Обновлено в 04:46
Музыка

Белорусского комика не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Белорусского комика Ваню Усовича, у которого был запланирован концерт на Украине, не пустили в страну.
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Наука

Ученые выяснили, какие события в жизни предшествуют появлению рака

В рамках работы с 1600 добровольцами исследователи выяснили, что у каждого шестого человека с такоцубо через какое-то время диагностировали появление злокачественной опухоли.
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Армия и оружие

Ракетный эсминец из Китая прибудет в Петербург

В среду, 24 июля, у набережной Лейтенанта Шмидта в Северной столице пришвартуется ракетный эскадренный миноносец «Си Ань» Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Замглавы самарского УФСИН отправили под арест

Обновлено в 06:08
Общество

Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей

Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Армия и оружие

Российские военные корабли заметили у берегов Латвии

Обновлено в 05:41
Кино

Профессор Халк и два Кэпа. Сценаристы раскрыли альтернативные идеи «Мстителей»

Во время ежегодного Comic-Con сценаристы «Войны Бесконечности» и «Финала» рассказали, от каких идей были вынуждены отказаться в итоговом сценарии этих двух частей «Мстителей».
Обновлено в 07:43
Технологии

BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ

Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено в 03:00
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