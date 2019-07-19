Экономика
Реестр российской электроники начнут вести с 2020 годаТАСС вчера в 11:58
Правительство РФ постановило сформировать до 1 января 2020 года единый реестр российской радиоэлектронной продукции, разработав перечень продукции, происходящей из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования отечественного производства.
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Реестр российской электроники начнут вести с 2020 г
Будущее России. Национальные проектывчера в 11:58
Единый реестр отечественного телеком-оборудования начнут вести в 2020 году
Парламентская газетавчера в 12:19
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 07:15, Вашингтон
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