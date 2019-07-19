Экономика

Реестр российской электроники начнут вести с 2020 годаТАСС вчера в 11:58

Правительство РФ постановило сформировать до 1 января 2020 года единый реестр российской радиоэлектронной продукции, разработав перечень продукции, происходящей из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования отечественного производства.
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В России появится реестр отечественной электроники и телеком-оборудования

Ведомости03:29

Кабмин утвердил критерии российского телеком-оборудования

ПРАЙМвчера в 15:02

Реестр российской электроники начнут вести с 2020 г

Будущее России. Национальные проектывчера в 11:58

Единый реестр отечественного телеком-оборудования начнут вести в 2020 году

Парламентская газетавчера в 12:19

Реестр российской электроники начнут вести с 2020 года

ТАССвчера в 11:58
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Пригожин рассказал о расходах российских звёзд

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Правительство одобрило создание единого портала с данными россиян

Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны.
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Политика

Франция осудила Иран за захват британского танкера

Франция выражает глубокую обеспокоенность в связи с задержанием Ираном танкера Великобритании и решительно осуждает этот поступок.
Обновлено в 06:46
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Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США

Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

43-летняя актриса Елена Захарова показала «стальной» пресс в бикини

43-летняя актриса Елена Захарова продемонстрировала на своей страничке в социальной сети "стальной" пресс.
Обновлено в 05:24
Экономика

Власти предложили c 2021 года ограничить покупку иностранных акций

Россиянам, играющим на бирже и не имеющим специальной квалификации, не разрешат инвестировать в иностранные ценные бумаги без тестирования, следует из последней версии поправок ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов (есть у РБК, его содержание подтвердил источник, знакомый с документом).
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Более 600 военнослужащих ЮВО успешно прошли «курсы выживания» под Волгоградом

Обновлено в 05:18
Музыка

«Нашествие» впервые выйдет на прямую связь с МКС

Обновлено вчера в 11:12
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»

Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено 18 июля в 16:52
Здоровье

Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара

Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

Первого замначальника УФСИН по Самарской области отправили под арест

Самарский районный суд Самары в субботу вынес решение об аресте первого заместителя начальника управления ФСИН по Самарской области Дениса Шматова по делу о получении взятки.
Обновлено в 05:10
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 03:36
Политика

В Москве пройдет митинг за допуск на выборы

В субботу днем на проспекте Сахарова пройдет митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили к выборам.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Муж Инны Чуриковой рассказал о состоянии актрисы

Народная артистка СССР Инна Чурикова идет на поправку после травмы, полученной во время спектакля, заявил ее муж Глеб Панфилов.
Обновлено в 05:52
Культура

Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе порнорежиссера

«Съемочный процесс прошел в Санкт-Петербурге в Sweet Museum, Диана была полностью голой, для роли разделся и я. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва», — рассказал Барецкий.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Украинский моряк после запоя прыгнул за борт и поплыл в Россию

Обновлено вчера в 22:33
Политика

Правительство разрешило осужденным отбывать срок поближе к родным

Проект федерального закона предполагает, что письменное заявление может составить осужденный, равно как и его близкие родственники, но при условии его согласия.
Обновлено в 03:57
Футбол

Шалимов поддерживает введение системы видеоповторов на РПЛ

Известный российский футбольный тренер Игорь Шалимов остался довольным новостью о введение видеоповторов на матчах второго тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 06:58
Космос

50 лет назад американцы впервые высадились на Луну

Обновлено в 00:48
Гаджеты

Инсайдер рассказал о создании смартфонов Motorola One Action и Motorola One Macro

В интернете появились данные о новых смартфонах Motorola One Action/One Macro.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Долина исключила из рациона сахар, мучную и соленую пищу

Обновлено в 06:42
Политика

Зеленский поручил доложить ему о расследовании убийства Шеремета

Украинский президент Владимир Зеленский поручил главам силовых ведомств Украины прийти на заседание 23 июля и доложить ему о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 04:35
Происшествия

На Ямале грузовой поезд сошел с рельсов

Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе, обошлось без пострадавших, сообщили РИА Новости в субботу в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:22
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400

Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Обновлено в 05:47
Футбол

Митрюшкин пропустил четыре гола в первом официальном матче с 2017 года

Обновлено вчера в 17:48
Армия и оружие

ДНР и ЛНР опубликовали приказы о полном прекращении огня

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики издали приказы о полном прекращении огня.
Обновлено в 06:36
Игры

На выходных в Steam можно бесплатно сыграть в Borderlands

Borderlands Game of the Year Enhanced доступна для бесплатной игры в Steam на выходных. Предложение закончится 22 июля.
Обновлено вчера в 15:07
Шоу-бизнес

Лобода показала последствия выступлений на больших площадках

Светлана Лобода рассказала о том, что свой первый стадион она собрала на концерте в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 05:46
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Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тыс. рублей

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей.
Обновлено 18 июля в 08:52
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