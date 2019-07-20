Экономика

Реестр российской электроники начнут вести с 2020 годаТАСС вчера в 11:58

Правительство РФ постановило сформировать до 1 января 2020 года единый реестр российской радиоэлектронной продукции, разработав перечень продукции, происходящей из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования отечественного производства.
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Реестр российской электроники заработает с 2020 года

iReactor11:41

Единый реестр отечественного телеком-оборудования начнут вести в 2020 году

Парламентская газетавчера в 12:19

В России появится реестр отечественной электроники и телеком-оборудования

Ведомости03:29

Кабмин утвердил критерии российского телеком-оборудования

ПРАЙМвчера в 15:02

Реестр отечественного телеком-оборудования появится в России к 2020 году

ФАН09:28

Реестр российской электроники начнут вести с 2020 г

Будущее России. Национальные проектывчера в 11:58

Реестр российской электроники начнут вести с 2020 года

ТАССвчера в 11:58
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Происшествия

В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина

Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.
Обновлено в 11:03
Политика

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Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
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ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
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В Иране назвали причину задержания британского танкера

Власти Ирана задержали танкер Stena Impero после инцидента между ним и иранским рыболовецким судном, сообщил гендиректор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур, передает IRNA.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
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Боксёру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с Матиасом

Обновлено в 03:43
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Общество

Врач оценил состаривающее приложение FaceApp

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«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 09:21
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Сын Рудковской и Плющенко попал в больницу после тренировки

Недавно Сашу доставили в больницу. По словам Яны Рудковской, Гном Гномыч упал на льду после сложного прыжка.
Обновлено в 07:07
Наука

Создан новый материал для литиевых аккумуляторов

Ученые из Бельгии смогли получить твердый электролит, обладающий самыми на данный момент высокими показателями подвижности ионов лития среди аналогичных твердых материалов.
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Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера

Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Несколько человек пострадали от слезоточивого газа в метро Лондона

Полицейские просят очевидцев сообщить любую информацию о предполагаемых правонарушителях.
Обновлено в 07:59
Кино

Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено в 04:23
Происшествия

«Максидом» на Дунайском проспекте эвакуировали

Обновлено в 08:07
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Обновлено вчера в 08:56
Политика

Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 10:54
Общество

Названо количество россиян с зарплатой больше миллиона

В 2017 году в категорию работников, получающих более 1 млн рублей в месяц попало 6988 россиян, что на 38% меньше количества работников данной категории в текущем году.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол

СМИ анонсировали переход нападающего «Марселя» в «Спартак»

Нападающий «Марселя» Клинтон Н’Жие в ближайшее время подпишет контракт с московским «Спартаком», сообщает Total Football.
Обновлено в 11:19
Политика

Украинская пиццерия приклеила на дверь свинью цветов российского флага

По его данным, на наклейке изображена перечеркнутая свинья, раскрашенная в цвета российского триколора.
Обновлено вчера в 12:37
Наука

Два одноклеточных хищника являются родственниками красных водорослей

Исследователи предполагают, что у найденных хищников и красных водорослей был общий предок, который не только обладал возможностью фотосинтеза, но и был подвижным хищником.
Обновлено в 02:57
Технологии

Хакеры взломали компьютеры столичной компании-подрядчика ФСБ

13 июля сайт "Сайтэк" был взломан. Хакеры повесили на главной странице позорное изображение и скачали файлы с сервера домена.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Появилась новая версия гибели группы Дятлова

Туристы группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за редкой болезни, которая известна северным народам под названиями «мерячка», «зов Полярной звезды» или «полярной истерии».
Обновлено в 10:55
Футбол

Аршавин рассказал, кто из российских игроков готов играть в Европе

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, кто из российских игроков на данный момент готов играть за европейский клуб.
Обновлено в 08:01
Политика

Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено 18 июля в 12:00
Происшествия

Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине

Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Музыка

Эд Ширан выступил в футболке сборной России

Обновлено вчера в 18:34
Политика

Оскорбивший Путина грузинский ведущий вернется в эфир

Грузинский журналист Георгий Габуния, отстраненный от работы за нецензурную брань в адрес Владимира Путина, сможет вернуться в эфир по истечении срока взыскания.
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Известный продюсер посоветовал Алибасову уволить пиарщиков

Девочки, композитор Сергей Галоян, талант продюсера Ивана Шаповалова, который нашел все это соединил, скомпилировал.
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