В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.

с чего всё началось

Реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег, может появиться в России. Соответствующие предложения содержатся в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина, который призван устранить необоснованные блокировки.

Реестр подозреваемых в отмывании денег предложили создать в России

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