Экономика

Реестр подозреваемых в отмывании денег предложили создать в РоссииФАН вчера в 02:12

Реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег, может появиться в России. Соответствующие предложения содержатся в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Минфина, который призван устранить необоснованные блокировки.
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с чего всё началось

Списочный устав: подозреваемых в отмывании средств хотят занести в единый реестр

В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.
Известия28 июля в 17:01

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В России предложили создать реестр лиц, подозреваемых в отмывании денег

РИА Новостивчера в 05:54

В России могут создать реестр для подозреваемых в отмывании денег

Телеканал 360°28 июля в 21:17

В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег

РБК28 июля в 22:54

«Известия»: в России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег

ТАСС28 июля в 21:45

В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Коммерсантъвчера в 01:04

Для подозреваемых в отмыве денег приготовили реестр

Известия28 июля в 19:07

Подозреваемых в отмыве средств хотят занести в единый реестр

РЕН ТВ28 июля в 18:07
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Политика

Foreign Policy объяснил, почему США должны внушить России страх

США нужно сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх, пишет журнал Foreign Policy.
Обновлено в 00:13
Политика

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Политика

На Украине умер советский разведчик Анатолий Баронин

Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине, сообщает украинская служба внешней разведки.
Обновлено вчера в 22:12
Музыка

В «Лужниках» выступает группа Rammstein

Обновлено вчера в 14:40
Политика

Пушков ответил на слова Помпео о вмешательстве России в выборы в США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание госсекретаря США Майкла Помпео о неоднократном вмешательстве России в американские выборы.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено вчера в 15:16
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика

На Украине сравнили Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га

Обновлено вчера в 13:49
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Экономика

Новак: Паводки в Амурской области не повлияли на работу энергообъектов

В населенных пунктах ведутся аварийно-восстановительные работы.
Обновлено в 00:28
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Хоккей

Василевский подписал новый контракт с «Тампой»

Обновлено вчера в 10:03
Общество

Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar

Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Авто

Renault с 1 августа поднимет цены на автомобили в России

Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Баринов пытался помешать Чалову пробить пенальти в дерби с ЦСКА

Журналист Тимур Журавель выложил на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» видео, как полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов пытался помешать пробить пенальти нападающему ЦСКА Фёдору Чалову в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 01:05
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Общество

Протестующие нарушили работу метро в Гонконге

Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Самолет рухнул на жилые дома в Пакистане

Обновлено вчера в 19:09
Авто

Школьники создали тюнинг Jeep Wrangler

В текущем году школьникам были предоставлены внедорожники Jeep Wrangler.
Обновлено вчера в 06:17
Общество

В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий

В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
Обновлено вчера в 07:18
Армия и оружие

ВДВ проведут самую масштабную высадку за 38 лет

Воздушно-десантные войска (ВДВ) в 2019 году проведут на территории Центрального военного округа и других регионов страны самые масштабные учения в своей новейшей истории.
Обновлено вчера в 18:26
Политика

Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу

Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено вчера в 07:30
Политика

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Футбол

«Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн

Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.
Обновлено вчера в 20:45
Транспорт

В Тулуне закрыли федеральную трассу

"В 05.30 (00.30 мск) 30 июля закрыта федеральная трасса", - говорится в сообщении. В конце июня в Иркутской области произошло наводнение.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля

Обновлено вчера в 18:30
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:03
Общество

Солнечный, но прохладный день ждет москвичей 30 июля

Предстоящим днем, 30 июля, ожидается переменная облачность. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 14–16 градусов.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

ФАС открыла дело из-за закупок палаток организатором сгоревшего лагеря

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Хабаровскому краю после проверки в отношении организаторов сгоревшего детского палаточного лагеря «Холдоми» заподозрило ряд организаций, а также правительство края в нарушении закона о защите конкуренции.
Обновлено в 01:19
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