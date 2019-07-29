Экономика
В России могут создать единый реестр подозреваемых в отмывании денегФедералПресс 22:04
Среди клиентов банков, которым отказали в обслуживании, может появиться единый реестр подозреваемых в отмывании денежных средств. Так министерство финансов старается бороться с необоснованными блокировками счетов. В реестре будут указаны все причины попадания туда.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения.Известия17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:20, Вашингтон
Общество
Наводнение в Тулуне: за сутки в городе выпала месячная норма осадков
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено в 22:15
Политика
Интервью Путина телеканалу Fox News номинировали на премию «Эмми»
Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News номинировано на телевизионную премию «Эмми», говорится на сайте телеканала.
Обновлено в 11:21
Авто
Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Обновлено в 04:46
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Обновлено в 14:19
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено 26 июля в 05:14
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Политика
В ОБСЕ заявили об искажениях в украинском законе о языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено в 21:30
Политика
Трамп решил сменить главу Национальной разведки США
Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено в 18:17
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
По состоянию на 16:00 в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.
Обновлено вчера в 15:10
Авто
«АвтоВАЗ» рассказал о хэтчбеке Lada Vesta
Как планировалось в компании, обновленное семейство Lada Vesta будет поставляться на рынок в следующем порядке: седан и хэтчбек, а за ними универсал и универсал «Кросс».
Обновлено в 04:55
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Происшествия
В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек
Обновлено в 20:49
Культура
Умерла актриса Расси Тейлор, озвучивавшая Минни-Маус
Обновлено в 14:18
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Китай разрешил поставки сои из всех российских регионов
Китай, крупнейший в мире покупатель сои, разрешил импорт соевых бобов из всех регионов России, соответствующее решение размещено на сайте Главного таможенного управления КНР.
Обновлено в 22:18
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Технологии
На AMD приходится 68,6% прямых продаж процессоров в Японии
Уже давно известно, что AMD делает успехи в некоторых странах, например, в Германии, но данные из других регионов поступают скудно.
Обновлено в 14:18
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в Москве 29 июля
Тенденция к похолоданию продолжится до среды — температура воздуха не превысит отметки + 17 ° С. Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова прокомментировала сообщения СМИ об ожидающемся рекордном понижении температуры 30 — 31 июля в столице.
Обновлено в 15:21
Политика
Опубликовано видео погружения Путина к затонувшей подлодке
В рамках мероприятий к Дню ВМФ Владимир Путин спустился на батискафе к затонувшей на Балтике во время Великой Отечественной войны подлодке Щ-308 «Семга».
Обновлено в 06:20
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено вчера в 19:51
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин в футболе не разбирается
Дзюба заявил, что рад за голкипера, но затем добавил: «Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой» Игра с «Оренбургом» закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».
Обновлено в 15:48
Политика
Медведчук призвал команду Зеленского поддержать автономию Донбасса
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что Донбассу нужно предоставить автономию.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Общество
В работе стивидоров в Находке выявили ряд нарушений
Ряд нарушений со стороны стивидоров Находки, где местные жители жалуются на угольную пыль, выявлены в ходе визита туда заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачева и главы Приморья Олега Кожемяко, сообщает администрация региона.
Обновлено в 20:24
Футбол
Киевское «Динамо» выиграло Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" и стало обладателем Суперкубка Украины.
Обновлено в 16:01
Экономика
Камчатскую продукцию представят на ведущих площадках интернет-торговли
В ходе переговоров были выявлены товары с экспортным потенциалом, обсуждены концепция, детали и план вывода товаров на торговую площадку, стратегия продвижения камчатской продукции посредством интернет-инструментов и туристических инфраструктурных объектов.
Обновлено в 18:31