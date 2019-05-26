Футбол

Реднапп предотвратил пьяный дебош в ресторане со стороны ГаскойнаСпорт-Экспресс 03:51

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Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Портсмута" Харри Реднапп предотвратил пьяный дебош в ресторане со стороны экс-игрока сборной Англии Пола Гаскойна. Как сообщает The Mirror, инцидент произошел в одном из ресторанов Борнмута, где Реднапп с женой ужинал.
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