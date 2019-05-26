Футбол
Реднапп предотвратил пьяный дебош в ресторане со стороны ГаскойнаСпорт-Экспресс 03:51
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Портсмута" Харри Реднапп предотвратил пьяный дебош в ресторане со стороны экс-игрока сборной Англии Пола Гаскойна. Как сообщает The Mirror, инцидент произошел в одном из ресторанов Борнмута, где Реднапп с женой ужинал.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
Гаджеты
Смартфон сажает зрение: как защитить глаза от вредного воздействия
Из материала «Волгоградской правды.ру» вы узнаете о способах снижения вреда для глаз от экрана телефона.
Обновлено вчера в 13:26
Общество
Смерч над ростовским водохранилищем сняли на видео
Ранее смерчи были зафиксированы в районе аэропорта "Платов" и под Таганрогом.
Обновлено в 05:54
Политика
«Охота» на бывшего вице-канцлера Австрии велась с 2015 года
В 2015 году адвокат из Вены, которого СМИ считают причастным к скандалу с видеозаписью с участием бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, уже предлагал «компрометирующий материал» на политика, сообщила пресса.
Обновлено вчера в 19:20
Общество
В сквере у Театра драмы восстановили повреждённые газоны
Обновлено в 04:55
Футбол
В Голландии футбольный судья забил гол и засчитал взятие ворот
Обновлено в 02:00
Происшествия
Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье
Благодаря продавцу противников практически удалось разнять, но возмущенный таксист пошел в контратаку, а после достал из багажника пистолет-пулемет (предположительно, травматический "Есаул").
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Анжелика Варум празднует свой 50-летний юбилей
В честь 50-летнего юбилея артистка рассказала о своей личной жизни, начале карьеры, браке с Леонидом Агутиным и сложных периодах в их отношениях.
Обновлено в 05:20
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Футбол
ЦСКА — «Крылья Советов»: Обляков, Бийол и Чалов сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Крыльев Советов» на матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.
Обновлено в 04:44
Общество
«Трусливый врио»: активисты развесили плакаты против Беглова
На автобусной остановке на Лиговском проспекте в Петербурге появился плакат против временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова, сообщили активисты движения «Время».
Обновлено вчера в 14:02
Музыка
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено 24 мая в 14:58
Кино
Как прошла церемония закрытия Каннского кинофестиваля
Церемония закрытия началась вечером 25 мая на красной дорожке у Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.
Обновлено в 02:22
Происшествия
В доме-интернате для ветеранов в Петрозаводске произошёл пожар
34 человека были эвакуированы с двух верхних этажей девятиэтажного здания дома-интерната для ветеранов в городе Петрозаводске из-за возгорания.
Обновлено в 05:09
Экономика
Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США
Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Космос
Куряне выпускают изделия для космических станций
Завод начинал свою работу с выпуска комплектующих для самолетов, постепенно расширяя свою линейку деталями для вертолетов, кораблей, подводных лодок, а теперь и для космических станций.
Обновлено в 01:56
Здоровье
Имангулов доведет «скорую» и «неотложку» до автоматизма
Клиническая станция скорой медицинской помощи будет назначена оператором централизованной информационной системы в сфере здравоохранения "Управление скорой и неотложной медицинской помощью".
Обновлено в 04:00
Политика
Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге
Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 08:28
Спорт
Теннисный судья из России признана виновной в сокрытии коррупции
Антикоррупционная организация Tennis Integrity Unit (TIU) признала российскую теннисную судью Светлану Теряеву виновной в том, что она не сообщила о попытке подкупа перед одним из матчей.
Обновлено в 05:12
Общество
Россиянам решили упростить защиту чести и достоинства
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий подачу исков о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Представители Мадуро и Гуайдо встретятся в Осло
Обновлено вчера в 18:55
Футбол
«Енисей» предложил «Зениту» провести «обряд удачи»
Красноярский "Енисей" хочет провести так назваемый "обряд удачи", организовав на поле живой коридор для команд, вылетевших из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:47
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие
Столтенберг убежден, что ДРСМД еще можно спасти
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг убежден, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности еще можно спасти, но лишь при наличии политической воли.
Обновлено в 05:21
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Британский альпинист умер на спуске с Эвереста
Альпинист из Великобритании, покоривший Эверест, скончался во время спуска. Он совершил восхождение в составе группы из шести человек.
Обновлено вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Ани Лорак посетила премию RU.TV в белоснежном платье
Многие знаменитости посетили ежегодное мероприятие, в том числе и певица Ани Лорак, которая появилась на публике в белоснежном платье.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии
В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы.
Обновлено в 01:56