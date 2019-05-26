Футбол
Реднапп предотвратил пьяный дебош в ресторане со стороны ГаскойнаСпорт-Экспресс 03:51
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" и "Портсмута" Харри Реднапп предотвратил пьяный дебош в ресторане со стороны экс-игрока сборной Англии Пола Гаскойна. Как сообщает The Mirror, инцидент произошел в одном из ресторанов Борнмута, где Реднапп с женой ужинал.
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Александр Головин заявил, что по ходу первого сезона в чемпионате Франции ему потребовалось время на адаптацию.
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Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
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Празднование в России Дня Победы вызывает "некий дискомфорт" в Японии, у которой другое отношение ко Второй мировой войне.
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В Санкт-Петербурге открывается фестиваль «Музыкальный Олимп»
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Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
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Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
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Все активы Порошенко могут арестовать
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
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Депутат от партии "Национальное объединение" Жозе Эврар направил обращение министру иностранных дел Франции Жан-Иву Ле Дриану, в котором призвал нормализовать отношения с Россией, сообщает RT.
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Гаджеты
Недавно анонсированный смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь
Анонсированный всего три месяца назад смартфон Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь.
Обновлено в 03:47
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Херринг отобрал титул чемпиона у Ито
Американец весь бой держался уверенне противника, так что к концу встречи одержал заслуженную победу, отобрав у японца чемпионский титул по версии WBO.
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Анкара наращивает поставки вооружения формированиям сирийской оппозиции, которые выступают против поддерживаемой РФ армии Сирии.
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Происшествия
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Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
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Футбол
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"Валенсия" завоевала трофей Кубка Испании.
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Скорее всего, Geely FY11 покажется дорогим — особенно на фоне представленного накануне в России Renault Arkana.
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Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
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Авто
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Первые три часа после мировой премьеры французской новинки, на сайте Renault покупатели разместили больше сотни заказов.
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Футбол
М. Перейра: горжусь тем, что являюсь частью истории «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином».
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В текущем сезоне 20-летний игрок принял участие в 38 матчах, забил 11 голов и сделал 13 результативных передач.
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Армия и оружие
Военные ЧФ провели учения по отражению атаки диверсантов
Военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) провели антитеррористические учения по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника на объекты аэродрома базирования морской авиации.
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