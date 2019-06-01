Реднапп: есть предчувствие, что Лигу чемпионов выиграет «Тоттенхэм»Чемпионат вчера в 02:27

Чего только стоит выездной матч с „Манчестер Сити“, когда в игру вмешался VAR. У меня есть ощущение, что в этом году на трофее будет написано „Тоттенхэм“. Я большой фанат и той, и другой команды, но что-то внутри меня говорит, что это будет год „Тоттенхэма“, — цитирует Реднаппа Daily Mail.

Реднапп: есть предчувствие, что Лигу чемпионов выиграет «Тоттенхэм»

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