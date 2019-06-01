Футбол
Реднапп: есть предчувствие, что Лигу чемпионов выиграет «Тоттенхэм»Чемпионат вчера в 02:27
Чего только стоит выездной матч с „Манчестер Сити“, когда в игру вмешался VAR. У меня есть ощущение, что в этом году на трофее будет написано „Тоттенхэм“. Я большой фанат и той, и другой команды, но что-то внутри меня говорит, что это будет год „Тоттенхэма“, — цитирует Реднаппа Daily Mail.
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Происшествия
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
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Хоккей
НХЛ закрыла дело по скандальному видео с участием Кузнецова
"Вашингтон" опубликовал заявление по скандальному видео с Кузнецовым // Кузнецов извинился перед "Вашингтоном" и болельщиками за скандальное видео Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь"
Обновлено вчера в 10:42
Кино
Элтон Джон осудил удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон прокомментировал решение прокатчика фильма «Рокетмен» в России удалить некоторые сцены из картины.
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Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Общество
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Воспользоваться новым порядком обращения сможет любой гражданин, имеющий претензию к страховой компании по ОСАГО, с момента возникновения оснований для которой прошло не более трех лет и по которой гражданин не обращался в суд.
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Политика
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В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода «Северного потока-2».
Обновлено в 01:40
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Увеличенное изображение излучающего катода, изготовленного из углеволокна (b). / ©Пресс-служба МФТИ, фото предоставлено авторами исследования Второе достижение ученых физтеха — им удалось сконструировать компактный источник питания для автокатодной катодолюминесцентной лампочки, обеспечивающий необходимые для эффективной эмиссии электронов киловольты.
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Политика
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Общество
В России отменили внутрисетевой роуминг
В России с 1 июня вступили в силу поправки в закон «О связи», согласно которым роуминг внутри страны должен быть отменен.
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Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17
В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 01:25
Политика
Россия отказала Ирану в продаже С-400
Москва приняла решение ответить отказом на запрос Тегерана о продаже ему усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено 30 мая в 15:00
Происшествия
Глава Раменского района уволился после задержания за убийство
Обновлено вчера в 14:52
Экономика
Дешево, но не сердито: банки повременят с введением комиссии в СБП
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Обновлено вчера в 17:01
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Омские архитекторы раскритиковали требования мэрии к оформлению фасадов
В соответствии с новыми требованиями, высота фасадных вывесок, которые должны размещаться между этажами и быть отцентрированы по горизонтали относительно фасада здания, не должна превышать одного метра, по ширине — в пределах площади помещения, занимаемого организацией.
Обновлено вчера в 00:10
Космос
Китай до конца года запустит четыре спутника «Хайнань-1»
Китай планирует до конца 2019 года запустить четыре спутника дистанционного зондирования земли "Хайнань-1".
Обновлено в 01:01
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже $62 за баррель
По данным на 21:32 мск, стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 5,17%.
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Теннис
Надаль победил Гоффена в третьем круге «Ролан Гаррос»
За выход в 1/4 финала «Ролан Гаррос» Надаль сразится c аргентинцем Хуаном-Игнасио Лондеро, победившим француза Корентена Муте.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская впервые рассказала о разводе с Кириллом Дыцевичем
Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, а в эфире шоу «Пятница с Региной» скудно, но все-таки рассказала о наболевшем эпизоде.
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Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Обновлено вчера в 11:48
Экономика
Военные и топ-менеджеры стали главными оптимистами в оценке роста доходов
Распределение оценок от 1 («повышение доходов крайне маловероятно») до 5 («вполне осуществимо») показало, что 61% военнослужащих и 60% руководителей считают реалистичным повышение своих денежных доходов.
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Политика
Трамп объявил о введении пошлин на все товары из Мексики
Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на все товары из Мексики с 10 июня.
Обновлено 30 мая в 20:05
Политика
Трамп объявит о своем выдвижении на второй срок 18 июня
Американский лидер Дональд Трамп намерен объявить о выдвижении своей кандидатуры в президенты США на второй срок 18 июня.
Обновлено вчера в 17:50
Гаджеты
Apple намерена отказаться от iTunes
Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Минюст США начнет антимонопольное расследование в отношении Google
Министерство юстиции США начало готовить антимонопольное расследование в отношении компании Alphabet, владельца поисковой системы Google, сообщила в субботу The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 20:59
Общество
Рабочего «Севмаша», который показывал Путину плакат, оштрафовали
Сотрудника «Севмаша» Евгения Романенко оштрафовали на 10 тысяч рублей за развёрнутый на церемонии спуска на воду АПЛ «Белгород» 23 апреля баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину.
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