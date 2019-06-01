Футбол

Реднапп: есть предчувствие, что Лигу чемпионов выиграет «Тоттенхэм»Чемпионат вчера в 02:27

Тоттенхэм — Ливерпуль
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
Чего только стоит выездной матч с „Манчестер Сити“, когда в игру вмешался VAR. У меня есть ощущение, что в этом году на трофее будет написано „Тоттенхэм“. Я большой фанат и той, и другой команды, но что-то внутри меня говорит, что это будет год „Тоттенхэма“, — цитирует Реднаппа Daily Mail.
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Реднапп: «„Ливерпуль“ и „Тоттенхэм“ настолько сильны в атаке, что ничью 0:0 мы точно не увидим»

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Реднапп сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

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Sport.ruвчера в 02:58

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ODDS.ru29 мая в 15:55
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Общество

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Политика

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Обновлено вчера в 14:52
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На Украине сменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже $62 за баррель

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