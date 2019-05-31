Футбол
Реднапп: есть предчувствие, что Лигу чемпионов выиграет «Тоттенхэм»Чемпионат 02:27
Чего только стоит выездной матч с „Манчестер Сити“, когда в игру вмешался VAR. У меня есть ощущение, что в этом году на трофее будет написано „Тоттенхэм“. Я большой фанат и той, и другой команды, но что-то внутри меня говорит, что это будет год „Тоттенхэма“, — цитирует Реднаппа Daily Mail.
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«Ливерпуль» обыграет «Тоттенхэм» в финале Лиги Чемпионов, считают российские букмекеры
BettingBusiness.ru28 мая в 01:58
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
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