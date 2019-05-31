Футбол

Реднапп: «Тоттенхэм выиграет Лигу Чемпионов»Sport.ru 02:58

Тоттенхэм — Ливерпуль
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
Английский специалист Харри Реднапп, тренировавший в "Тоттенхэме" Романа Павлюченко, заявил, что "Шпоры", скорее всего, добьются приемлемого для себя результата в финальной встречи Лиги Чемпионов, которая состоится завтра в испанской столице.
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