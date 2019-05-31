Футбол

Роналдо спрогнозировал результат финала Лиги чемпионовНева Спорт 05:12

Тоттенхэм — Ливерпуль
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Финал
Стадион «Ванда Метрополитано»
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо сделал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». В Instagram турнира опубликовано фото, по которому понятно, что, по его мнению бразильца, кубок Лиги чемпионов выиграет команда Юргена Клоппа.
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