Футбол

Реднапп: «Поражение от „Ливерпуля“ может стоить Моуриньо работы»
Soccer.ru
вчера в 16:10

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
завтра
в 11:00
Чемпионат Англии
Стадион «Энфилд»
Бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Реднапп поделился ожиданиями от матча 17-го тура АПЛ, в котором "красные" примут "Манчестер Юнайтед". Такие игры определяют сезон, именно их и ждут болельщики.
Soccer.ruвчера в 16:10

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Джейми Реднапп: «Если „Манчестер Юнайтед“ проиграет „Ливерпулю“, то Моуринью не избежать отставки»

Матч ТВ11:04

Джейми Реднапп: «Если „Манчестер Юнайтед“ проиграет „Ливерпулю“, то Моуринью не избежать отставки»

Sportbox.RU11:04

Д. Реднапп: Моуринью могут уволить, если «Ман Юнайтед» проиграет «Ливерпулю»

Чемпионат09:49

Реднапп: «Поражение от „Ливерпуля“ может стоить Моуриньо работы»

Soccer.ruвчера в 16:10
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Джейми Реднапп
Английский футболист, полузащитник. Сын известного тренера Харри Реднаппа, двоюродный брат другого знаменитого футболиста Фрэнка Лэмпарда. Большую часть своей карьеры провёл в «Ливерпуле», в котором числился капитаном с 1999 года. Участник чемпионата Европы 1996 года. Был вынужден завершить выступления в возрасте 31 года в связи с серьёзной травмой колена. В настоящее время работает комментатором и экспертом на канале «Скай Спортс».
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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