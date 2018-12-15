Болельщики еще поймут поражение от "Ман Сити", потому что они далеко впереди, но уступить "Ливерпулю" будет очень больно. Ранее ожиданиями от встречи поделился главный тренер "красных" Юрген Клопп.

Реднапп: «Поражение от „Ливерпуля“ может стоить Моуриньо работы»

Футбол Футбол УЕФА оштрафовал ЦСКА и «Спартак» "Спартак" оштрафуют на 55 тысяч евро за использование фанатами пиротехники и бросание посторонних предметов во время домашнего матча против "Рейнджерс" и за то, что болельщик выбежал на поле на игре против "Рапида".

Футбол Футбол «Сельта» не смогла на своем поле обыграть «Леганес» Футболисты Сельты сыграли вничью с Леганесом (0:0) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

Футбол Футбол Тренер «Боки Хуниорс» уходит с поста после поражения от «Ривер Плейта» Главный тренер "Боки Хуниорс" Гильермо Баррос Скелотто покидает свой пост после поражения от "Ривер Плейта" в финале Кубка Либертадорес, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол BBC второй год подряд признал Салаха лучшим игроком Африки Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах признан информационным холдингом ВВС лучшим футболистом Африки в 2018 году.

Футбол Футбол Начало матча «Лион» — «Монако» перенесено на 8 часов Начало матча 18-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Монако» перенесено на восемь часов вперед.

Футбол Футбол Сборная России начнет отбор на Евро матчами в Брюсселе и Астане Первый матч квалификации пройдет 21 марта 2019 года со сборной Бельгии. Встреча состоится на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе.

Футбол Футбол «Фулхэм» заинтересован в переходе Кэйхилла из «Челси» Как сообщает Sky Sports, на данный момент неясно, идет ли речь об аренде или полноценном трансфере, но действующий контракт Кэйхилла с Челси истекает в конце сезона.

Футбол Футбол Ройс стал лучшим игроком ноября в Бундеслиге Нападающий "Боруссии" из Дортмунда Марко Ройс стал лучшим игроком ноября в немецкой Бундеслиге.

Футбол Футбол Де Брюйне и Агуэро могут сыграть с «Эвертоном» Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола в преддверии матча с «Эвертоном» рассказал о состоянии полузащитника Кевина Де Брюйне и форварда Серхио Агуэро.

Футбол Футбол Перес попросил Солари наладить отношения с Иско Ранее сообщалось, что Иско недоволен тем, что тренер дает ему мало игровой практики, и хочет уйти.

Футбол Футбол У президента «Милана» украли 10 тысяч евро У президента "Милана" Паоло Скарони украли 10 тысяч евро, информирует Football Italia.

Футбол Футбол Форвард «Ренна» Сарр признан лучшим игроком недели в Лиге Европы Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан сенегальский нападающий «Ренна» Исмаила Сарр. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Футбол Футбол Солари назвал матч с ЦСКА полезным для «Реала» Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари высказался о домашнем поражении от ЦСКА (0:3) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.