Экономика
Редкий розовый бриллиант из России оценили в $65 млнREGNUM 02:26
Розовый бриллиант «Призрак Розы», добытый российской компанией «Алроса», войдет в число самых дорогих в мире. Его оценивают в $60−65 млн, пишет Bloomberg. В 2017 году алмаз в 27,85 карат был добыт на Дальнем Востоке, затем его огранили до бриллианта в 14,83 карат.
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Розовый бриллиант в 14,83 карат, добытый и ограненный компанией «Алроса», станет одним из самых дорогих драгоценных камней среди когда-либо проданных, пишет Bloomberg.Forbesвчера в 12:57
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Российская компания АЛРОСА планирует продать розовый бриллиант весом почти 15 карат
Эхо Москвывчера в 19:06
«Призрак Розы»: российский бриллиант могут продать на аукционе за 65 млн долларов
ТК Звездавчера в 20:51
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