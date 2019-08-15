с чего всё началось

Розовый бриллиант «Призрак Розы», добытый российской компанией «Алроса», войдет в число самых дорогих в мире. Его оценивают в $60−65 млн, пишет Bloomberg. В 2017 году алмаз в 27,85 карат был добыт на Дальнем Востоке, затем его огранили до бриллианта в 14,83 карат.

Редкий розовый бриллиант из России оценили в $65 млн

Транспорт Минтранс разработал новую методику размещения камер вдоль дорог Минтранс разработал новую методику размещения видеокамер вдоль дорог, пишет «Коммерсантъ».

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.

Политика В РАН сочли нелепой идею отслеживания встреч ученых с иностранцами Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев счел нецелесообразным предложение Министерства науки и высшего образования России отслеживать встречи ученых из подведомственных организаций с иностранными коллегами и отчитываться о проведении таких контактов.

Общество Россияне назвали размер справедливой зарплаты Самый маленький размер справедливой зарплаты назвали опрошенные из Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани (в средней 58 тыс. рублей), Волгограда и Ярославля (59 тыс. рублей).

Политика Пекин обвинил США в антикитайской преступной деятельности в Гонконге США вступили в сговор с преступными элементами и с "умопомешательством" вовлечены в преступную антикитайскую деятельности в Гонконге, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР Гонконге в ответ на комментарии палаты представителей США и других американских политиков относительно событий в Гонконге.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

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Футбол «Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.

Экономика ВЦИОМ нашел кредиты у половины россиян Непогашенные кредиты есть у 51% россиян, показал опрос ВЦИОМа.

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Политика В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

Происшествия В Шереметьево готовится к аварийной посадке самолет Самолет, следовавший из Москвы в Самару, готовится к экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево.

Происшествия В массовом ДТП на Урале погибли двое полицейских В Свердловской области столкнулись автомобиль ГАЗ и два мотоцикла. В ДТП погибли двое полицейских, еще четыре человека пострадали.

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