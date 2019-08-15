Экономика

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларовLenta.ru вчера в 19:38

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов. Бриллиант «Призрак Розы» был создан из алмаза, который добыли в 2017 году в Якутии.
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с чего всё началось
Розовый бриллиант в 14,83 карат, добытый и ограненный компанией «Алроса», станет одним из самых дорогих драгоценных камней среди когда-либо проданных, пишет
 Bloomberg.
Forbesвчера в 12:57

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Компания «Алроса» планирует продать розовый бриллиант стоимостью до $65 млн

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Огромный розовый бриллиант «Призрак Розы» будет продан в ноябре

ФедералПрессвчера в 18:16

Bloomberg сообщил о планах АЛРОСА продать бриллиант на $65 млн

РБКвчера в 16:49

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 19:38

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Розовый бриллиант из России может стать одним из самых дорогих в мире

Forbesвчера в 12:57
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
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