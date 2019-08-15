Экономика

Редкий розовый бриллиант из России оценили в $65 млнИзвестия 06:18

По словам председателя правления фонда Fancy Color Research Foundation Идена Рачминова, «Дух розы» может оказаться самым дорогим розовым бриллиантом в истории. По оценкам специалиста, стоимость камня может составить $60–65 млн, сообщает телеканал «360».
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с чего всё началось
Розовый бриллиант в 14,83 карат, добытый и ограненный компанией «Алроса», станет одним из самых дорогих драгоценных камней среди когда-либо проданных, пишет
 Bloomberg.
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