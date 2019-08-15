с чего всё началось

По словам председателя правления фонда Fancy Color Research Foundation Идена Рачминова, «Дух розы» может оказаться самым дорогим розовым бриллиантом в истории. По оценкам специалиста, стоимость камня может составить $60–65 млн, сообщает телеканал «360».

Редкий розовый бриллиант из России оценили в $65 млн

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Происшествия На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.

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Общество В Кремле нашли бомбу времен войны На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.

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Энергетика «Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».

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Политика Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.

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Космос Российские специалисты решили скорректировать орбиту МКС Российские специалисты решили провести операцию по корректировке орбиты МКС. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».

Происшествия Источники сообщили об эвакуации из офиса «Роснефти» напротив Кремля Из центрального офиса "Роснефти" на Софийской набережной в Москве эвакуировали сотрудников, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Политика Почти 10 тыс. жителей ДНР получили российское гражданство На сегодняшний день почти 10 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) смогли получить российское гражданство.