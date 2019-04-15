Общество
Редкие снимки: как отдыхали полководцы ПобедыРоссийская газета 17:05
Пользователи раздела также узнают, что, к примеру, маршал Андрей Еременко в редкие минуты отдыха любил играть бильярд. А маршал инженерных войск Николай Шестопалов даже во время рабочей поездки на Кубу находил время для партии в шахматы.
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Личные фото советских маршалов на отдыхе: Сочи, Крым, Венгрия, ГДР, Архангельское
Московский Комсомолец17:16
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:37, Ашберн
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Обновлено вчера в 16:29
Важное за сутки
«Мисс Россия» получила корону из белого золота и 3 млн рублей
Увлекается живописью и мечтает устраивать поэтические вечера. Она получила корону из белого золота и 3 млн рублей.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
Обновлено в 16:06
Политика
Порошенко пообещал уважать выбор народа в случае победы Зеленского
Действующий президент приехал на стадион для дебатов с Владимиром Зеленским. Однако тот ранее говорил, что согласен на дискуссию 19 апреля.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В сети появилось видео с катающимся на скейте Ассанжем
Опубликовано видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, который катается на скейтборде в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес
Гостелерадиофонд обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд впервые обнародовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой «Айсберг».
Обновлено в 12:43
Политика
Билборды с Порошенко снимут на Украине
На Украине решили снять билборды с изображением украинского лидера Петра Порошенко из-за нарушения законодательства страны.
Обновлено в 18:25
Финансы
Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте
Как пояснил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов, рост валютных депозитов может быть связан с укреплением рубля.
Обновлено в 17:00
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:38
Общество
Пятый год идут суды. Будет ли построен в Камышине 188-квартирный дом для военнослужащих
В марте 2014 года infokam.su проинформировал жителей Камышина о том, что для военнослужащих в городе планируется построить 188-квартирный жилой дом.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Американский генерал обеспокоен тем, что НАТО не понимает Россию
России и странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты, чтобы лучше понимать намерения друг друга, заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти в интервью Associated Press.
Обновлено в 16:37
Общество
Иглы на стоге сена: что будет с телебашнями, когда исчезнет телевизор
Две башни Среди самых необычно используемых телебашен выделяется пражская.
Обновлено в 17:02
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче РПЛ
Футболисты «Ростова» победили московский «Спартак» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:01
Общество
Правосудие болванки. Незамеченный скандал в деле Магомедовых: следователь сам себя продублировал, но суд на это не обратил внимания
Например, в конце марта Мосгорсуд до июля продлил срок содержания под стражей братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых, а также Артура Максидова, которые обвиняются в создании преступного сообщества, под которым следствие, очевидно, понимает группу компаний «Сумма», а под преступной деятельностью — чуть ли не все ее экономические операции.
Обновлено в 16:34
Экономика
Рынок микрофинансирования ждет сокращение
По мнению аналитика ГК "Алор" Алексея Антонова, рынок продолжит укрупняться и более слабые игроки либо свернут деятельность, либо уйдут в теневой сектор, где их права уже не будут защищены регулятором.
Обновлено в 19:08
Происшествия
В МВД Дагестана прокомментировали задержание Зиявудина Ашикова
Министерство внутренних дел по Дагестану назначило проведение служебной проверки по факту задержания исполняющего обязанности начальника ОМВД России по Каспийску Зиявудина Ашикова.
Обновлено в 08:34
Культура
В Сеть попала дата закрытия реалити-шоу «Дом-2»
В Сеть попала дата закрытия реалити-шоу «Дом-2» Оказалось, оно будет сниматься лишь до конца этого года.
Обновлено 12 апреля в 12:27
Здоровье
Специалисты рассказали, как правильно вставать по утрам
Обновлено в 08:26
Происшествия
Протаранившего машину у посольства Украины в Лондоне признали больным
Психически больной мужчина протаранил автомобиль посла Украины на парковке у здания посольства в районе Холланд Парк Лондона 13 апреля.
Обновлено в 13:13
Политика
Гуайдо обвинил Россию и Кубу в интервенции
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что военные России и Кубы находятся на территории страны незаконно.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Милонова избили в Санкт-Петербурге
Обновлено в 03:56
Политика
Бабченко пожаловался на нехватку денег
Журналист Аркадий Бабченко, который вместе с СБУ инсценировал собственное убийство, пожаловался на нехватку денег.
Обновлено в 05:02
Технологии
Российские операторы сотовой связи не реагируют на возражения ФСБ
Решение отвечает требованиям безопасности и законодательства в области оказания услуг связи, подчеркивает он.
Обновлено в 17:54
Космос
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
МИД Венесуэлы рассказал об опасности санкций против PDVSA
Санкции в отношении нефтяной компании PDVSA ставят под угрозу здоровье сотен человек, получающих лечение за границей благодаря финансовой поддержке компании, говорится в заявлении МИД Венесуэлы.
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен
Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Умерла вдова Слободана Милошевича
Обновлено в 15:07
Происшествия
В Гатчине из-за дымящегося смартфона эвакуировали торговый центр
В торговом центре «Кубус» 14 апреля произошло ЧП, из-за которого пришлось эвакуировать всех посетителей, пишет 47news.
Обновлено в 14:59