Общество Знаки Зодиака, которые смогут разбогатеть до конца года Если ты задумал кругосветное путешествие, то до конца года обязательно это сделаешь.

Авто Раскрыто будущее огромных «ноздрей» BMW Эдриан ван Хоойдонк, главный дизайнер марки, ответил на критику в адрес спорного стилистического решения и поведал о будущем бээмвэшной радиаторной решетки.

Музыка Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.

Шоу-бизнес Антон Макарский трижды пытался уйти от жены, но не смог Правда, признается актер в "Судьбе человека", в первые годы совместной жизни он трижды пытался уйти от жены, но она его всегда возвращала.

Авто В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Шоу-бизнес Ким Кардашян появилась на публике в трендовых велосипедках 38-летняя Ким имеет огромную гардеробную. Она носит брендовую одежду и любит удивлять публику экстравагантными нарядами.

Армия и оружие В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой Мина попала в крышу дома престарелых в подконтрольном самопровозглашённой Донецкой народной республике городе Ясиноватая.

Кино Слух: Райан Рейнольдс сыграет новую версию Дэдпула в Marvel По слухам, Райан Рейнольдс в образе Дэдпула вольётся в киновселенную Marvel в одном из будущих проектов.

Политика Путин оценил встречу с Трампом как прагматичную и деловую Российский президент Владимир Путин назвал переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом хорошими, деловыми и прагматичными.

Авто Volkswagen представил для России кроссовер Teramont с новым мотором Немецкий автоконцерн Volkswagen представил для России кроссовер Teramont с новым мотором.

Политика Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину.

Политика Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.

Происшествия МЧС решило эвакуировать город в Иркутской области из-за наводнения Всего в Иркутской области паводок подтопил более 2,7 тыс. жилых домов с населением 7266 человек, в том числе 1759 детей.

Политика Во Флориде уголовников заставят платить за право голосовать Губернатор Флориды Рон Десантис подписал закон, согласно которому осужденные за тяжкие преступления в штате будут обязаны оплатить взнос, чтобы получить право голосовать на выборах, сообщает CBS News.

Общество CNN (США): поиски ответа на рост подростковых преступлений в Великобритании (CNN) Британская полиция сообщила о совершенных в прошлом году 40577 преступлениях, в которых использовались ножи или острые инструменты, — это на 10 тысяч преступлений больше, чем в 2011 году, и их количество увеличивается уже пятый год подряд.

Политика Zaxid (Украина): «украинки», «бренд» и буря в стакане (Zaxid.net) Фраза Зеленского о металлургах и красивых людях ни на миллиметр не пошатнула его имидж среди сторонников, зато противники утвердились во мнении, что Зеленский — ужасный человек, который назвал украинок чуть ли не экспортным товаром Украины (при том что он и близко об этом не говорил).

Политика Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.

Общество С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».