«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.

с чего всё началось

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году. Такой прогноз представил Институт экономики роста имени Столыпина, основываясь на динамике показателей малого и среднего предпринимательства. Ранее Минэкономразвития предсказывал, что рецессия начнется в 2021 году.

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Футбол Черчесов назвал главную проблему Чалова Наставник сборной России Станислав Черчесов поговорил о перспективах форварда Фёдора Чалова в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России".

Политика Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.

Недвижимость Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.

Армия и оружие Более 40 человек погибли в результате авиаударов на юго-западе Ливии Более 40 человек погибли в результате авиаударов ВВС Ливийской национальной армии в городе Мурзук в юго-западной части ливийского государства.

Общество Гигантский смерч в Сочи попал на видео Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.

Футбол АЗ обратился к «Спартаку» после трансфера Тиля В пресс-службе голландского футбольного клуба АЗ отреагировали на переход полузащитника команды Гуса Тиля в московский «Спартак».

Технологии «Яндекс.Такси» собирается контролировать уровень усталости водителей Компания «Яндекс.Такси» совместно с VisionLabs собирается разработать систему мониторинга усталости водителей, оснащенную инфракрасной камерой.

Технологии Трамп обвинил видеоигры в недавних массовых убийствах В течение суток на территории США произошли уже два случая массового расстрела, в ходе которого в Эль-Пасо, штат Техас, были убиты двадцать человек и двадцать шесть ранены, а в Дейтоне, штат Огайо погибли девять человек и десятки раненых.

Политика В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

Политика Против Порошенко открыли дело за поездку на Мальдивы Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело против бывшего президента страны Петра Порошенко из-за его поездки на отдых на Мальдивские острова в 2018 году.

Экономика Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.

Происшествия В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Политика Глазьев рассказал, чем закончится для Украины интеграция с ЕС Экономист Сергей Глазьев в интервью главному редактору издания Украина.ру Искандеру Хисамову, опубликованном 5 августа, рассказал о плюсах и минусах евроинтеграции Украины "Этот сценарий предполагает реальную интеграцию в Европейский союз, что возможно при условии перехода контроля за основными активами украинской экономики в руки европейских и вообще западных корпораций", — сообщил Глазьев.

Армия и оружие Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщили в Минобороны России.

Финансы На Украине подсчитали сумму государственного долга Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.

Политика В Москве суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка Тверской суд Москвы заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.

Политика ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.

Финансы Биржевой курс евро вырос до 73 рублей К 19:37 курс евро повышался на 49 копеек, до 72,97 рубля. Доллар дешевеет на фоне обострения торгового конфликта США и Китая.

Экономика Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.