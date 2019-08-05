«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.

с чего всё началось

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году. Такой прогноз представил Институт экономики роста имени Столыпина, основываясь на динамике показателей малого и среднего предпринимательства. Ранее Минэкономразвития предсказывал, что рецессия начнется в 2021 году.

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Происшествия Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков Пресненский суд Москвы заключил под стражу до 3 октября жителя подмосковных Люберец Владислава Синицу, обвиняемого в призывах в социальной сети к насилию над детьми правоохранителей.

Армия и оружие Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Сейчас вы на пике своих возможностей, что обещает успех во многих сферах.

Происшествия Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до девяти Число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае возросло до девяти, сообщает ТАСС со ссылкой на данные горячей линии Ачинской центральной районной больницы.

Экономика Bloomberg: Россия уверенно идёт к дедолларизации Эксперты считают, что не только Россия, но и Евросоюз заинтересован в снижении зависимости от доллара, пишет Bloomberg.

Футбол «Спартак» объявил о переходе Тиля Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС.

Происшествия В МЧС назвали неосторожность людей основной причиной пожаров в Сибири Ранее заместитель главы центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин среди основных причин пожаров в Сибири называл длительную сухую погоду и отсутствие активных мер по тушению очагов.

Футбол Нобоа продолжит карьеру в «Сочи» Хавбек «Зенита» Кристиан Нобоа определился со своим будущим. 34-летний эквадорец продолжит карьеру в «Сочи».

Политика Китай прекратил закупки сельхозпродукции из США Власти Китая приняли решение временно прекратить закупки сельхозпродукции из США, передает ТАСС.

Недвижимость Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.

Шоу-бизнес Меган Маркл не пригласила Кейт Миддлтон на свой день рождения Герцогиня Сассекская Меган Маркл отметила свое 38-летие и не пригласила на него Кейт Миддлтон из-за давнего «конфликта», пишет издание Express.

Экономика Заместитель главы «Аэрофлота» Вадим Зингман покинул компанию Заместитель генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РБК источник, близкий к авиаперевозчику.

Футбол Малком поделился эмоциями после дебюта за «Зенит» Бразильский нападающий Малком — новичок петербургского «Зенита» — поделился своими эмоциями после дебюта за команду в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Происшествия В Польше задержали армян и чеченцев перед дракой с фанатами В понедельник утром полиция города Кракова (Польша) у одного из торговых центров задержала более 20 граждан России армянского и чеченского происхождения, которые собирались устроить драку с местными фанатами.

Космос Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик Орбитальный телескоп Hubble сделал снимок взаимодействующих галактик, астрономическая обсерватория показала это фото в Twitter.

Политика В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве В МИД ФРГ на фоне критики со стороны российского дипведомства немецкого вмешательства во внутрироссийские дела заявили, что обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.

Наука Исследование: электросамокаты вредны для окружающей среды Исследователи рассмотрели не только выбросы самоката, но и воздействие на окружающую среду материалов, используемых при их производстве, транспортировке и сборке.

Футбол «Муром» провёл матч с «Араратом» Напомним, что ранее в гостевом матче ФК «Муром» победил владимирское «Торпедо» в 1/128 Кубка России, однако сегодня удачи оказалась не на стороне команды.

Футбол Немецкий клуб отчислил капитана команды за открытую поддержку неонацистских групп Клуб третьего немецкого дивизиона «Хемницер» расстался со своим капитаном Даниэлем Франом после того, как обвинил игрока в открытой демонстрации симпатий к праворадикальным группам болельщиков.

Происшествия Число погибших при стрельбе в Техасе возросло Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще 26 пострадали — в том числе шесть мексиканцев.

Политика Борис Акунин высказал свое мнение о присоединении Крыма к России России надо восстановить отношения с Украиной посредством пересмотра статуса Крыма — Акунин Писатель Борис Акунин назвал "странным" проведенный в Крыму пять лет назад референдум, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, передают "РИА Новости (Крым )", ссылаясь на Youtube-канал "Редакция".