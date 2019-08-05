Экономика

Эксперты прогнозируют рецессию в России уже в 2019 годуГазета.Ru 05:40

"Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития", - говорится в исследовании института.
Читать в источнике
Комментировать171
с чего всё началось

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.
РБК00:00

Подробнее о событии

Глава института, предсказавшего обвал экономики в 2019 году, объяснил, как его избежать

URA.Ru05:24

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

РБК00:00

Эксперты считают, что рецессия в экономике России возможна уже в 2019 году

ТАСС02:50

Российской экономике предрекли спад уже в этом году

Московский Комсомолец02:38

Эксперты Столыпинского института прогнозируют рецессию в России в 2019 году

Коммерсантъ02:27

России предсказали скорые ухудшения в экономике

Lenta.ru01:50

Эксперты заявили о возможности технической рецессии в экономике России

RT на русском03:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Происшествия

В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»

Обновлено вчера в 15:51
Космос

Крупнейший в мире телескоп появится в Чили к 2027 году

Строительство крупнейшего в мире телескопа началось в 2017 году.
Обновлено 02 августа в 18:34
Политика

Минтранс: Перенос серверов бронирования не увеличит цены на авиабилеты

Минтранс не ожидает роста стоимости авиабилетов после переноса в Россию серверов и баз данных систем бронирования авиабилетов, заявил министр транспорта Евгений Дитрих.
Обновлено в 02:30
Политика

Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму

По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Происшествия

Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.
Обновлено в 04:32
Гаджеты

Huawei тестирует смартфон с собственной операционной системой

Компания Huawei приступила к испытаниям смартфона с операционной системой Hongmeng.
Обновлено в 02:10
Политика

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика

Россия резко снизила поставки угля на Украину

В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Общество

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

6 августа в Свердловской области ожидаются дождь, грозы, порывы ветра до 25 метров в секунду.
Обновлено в 05:29
Политика

Рябков назвал США могильщиками ДРСМД

США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:09
Экономика

Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду

Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные напали на отделение «Почты России»

В Екатеринбурге неизвестные ограбили отделение «Почты России», сообщил РБК пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 05:11
Футбол

Тиль: В «Спартаке» меня видят на позиции десятого номера

Голландский полузащитник Гус Тиль, о приобретении которого "Спартаком" будет сообщено в ближайшее время, рассказал, почему выбрал именно этот клуб и о том, какую роль он будет играть на поле.
Обновлено в 05:38
Экономика

Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд

В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Политика

В Индии предложили лишить Джамму и Кашмир особого статуса

Глава МВД Индии Амит Шах представил законопроект, отменяющий ст. 370 конституции страны об отмене особого статуса для штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 05:36
Футбол

Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года

Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Французский изобретатель пересёк Ла-Манш на флайборде

Французский изобретатель Фрэнки Запата со второй попытки сумел пересечь пролив Ла-Манш на флайборде.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане

Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Экономика

Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян

Месячную заработную плату выше 75 тыс. рублей в России в 2019 году получают около 12% работников.
Обновлено в 05:29
Наука

Искусственный интеллект обучили предсказывать успех фильма

Обновлено 03 августа в 16:25
Общество

Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Политика

Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Экономика

Южная Корея потратит $6,5 миллиарда для снижения зависимости от Японии

По данным Рёнхап, торговый дефицит Южной Кореи в торговле с Японией в 2018 году составил 24,1 миллиарда долларов, из которых 22,4 миллиарда потрачены на закупку промышленных материалов, запчастей и оборудования.
Обновлено в 01:06
Происшествия

В Якутии 17 человек отравились после посещения кафе

В Якутии произошло массовое отравление, 17 человек пострадали после посещения местного кафе.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку в Черном море

Ранее пользователи соцсетей с юмором отнеслись к заявлению украинских пограничников о том, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено вчера в 20:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное