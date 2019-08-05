Экономика
Эксперты прогнозируют рецессию в России уже в 2019 годуГазета.Ru 05:40
"Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития", - говорится в исследовании института.
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«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.РБК00:00
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