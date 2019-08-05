Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 годуВести.Ru 03:39
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году. Такой прогноз представил Институт экономики роста имени Столыпина, основываясь на динамике показателей малого и среднего предпринимательства. Ранее Минэкономразвития предсказывал, что рецессия начнется в 2021 году.
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с чего всё началось
«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — резюмируют эксперты института.РБК00:00
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