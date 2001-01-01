Футбол

Ребров рассказал об эпизоде с получением травмы в матче с «Локомотивом»
Матч ТВ
11:22

Спартак — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
5′
14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
38′
Фернандо
Артем Тимофеев
42′
45′
Ведран Чорлука
46′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
58′
Дмитрий Баринов
Денис Глушаков
62′
62′
Ведран Чорлука
Мануэл Фернандеш
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
66′
Николай Рассказов
67′
Софьян Ханни
Марко Петкович
73′
77′
Антон Миранчук
Эдер
79′
Джефферсон Фарфан
90′+2′
Соломон Кверквелия
Вратарь московского «Спартака» Артем Ребров прокомментировал эпизод с получением травмы в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1). — Всем привет. Хотел бы немного рассказать про момент с голом в наши ворота.
Матч ТВ11:22

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Ребров рассказал об эпизоде с получением травмы в матче с «Локомотивом»

Матч ТВ11:22

Ребров рассказал об эпизоде с получением травмы в матче с «Локомотивом»

Sportbox.RU11:22
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
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