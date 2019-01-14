Футбол
Вратарь «Спартака» Ребров рискует пропустить сборы в ОАЭ
Вратарь «Спартака» Ребров рискует пропустить сборы в ОАЭSport.ru03:14
Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов сообщил о проблемах со здоровьем у вратаря Артёма Реброва. Голкипер рискует пропустить тренировочный этап на сборах в Дубае (ОАЭ).
Sport.ru03:14
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Происшествия
В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Вблизи Тегерана разбился грузовой Boeing 707
Грузовой самолет Boeing 707 разбился в аэропорту Фатх в городе Кередж к западу от иранской столицы, сообщает FARS.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Московские аэропорты проверяют после звонков об угрозе минирования
В аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково поступили анонимные сообщения с угрозой минирования.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Сызрани школьник избил учительницу до сотрясения мозга
В Самарской области правоохранительные органы проводят проверку инцидента в одной из школ Сызрани, в результате которого ученик нанес травму учительнице.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
Лавров объявил о начале переговоров с Японией по мирному договору
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о начале российско-японских переговоров по проблеме мирного договора.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Мэра Гданьска ударили ножом во время концерта
В Гданьске во время благотворительного концерта неизвестный напал с ножом на мэра Павла Адамовича.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
Василий Голубев пообещал выплатить семье погибшей миллион рублей
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
На Украине оценили вероятность начала войны с Россией
Вероятность начала войны между Россией и Украиной минимальна, заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью "Фактам".
Обновлено в 01:06
Происшествия
Путин отреагировал на взрыв в Ростовской области
Обновлено в 03:30
Экономика
Более половины россиян выступают за отставку правительства
Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
В России для электромобилей могут ввести зеленые номера
Предложение о введении зеленых номеров будет направлена для согласования в Минтранс и МВД, уточнил он.
Обновлено в 02:47
Финансы
Сбербанк увеличил ставки по ипотеке
Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотечным кредитам на 1-1,2 процентного пункта, это следует из информации на сайте кредитной организации.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях в Донбассе.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В доме, где произошёл взрыв, есть угроза дальнейшего обрушения
Спасательные работы после взрыва газа в доме в городе Шахты затрудняется из-за шаткой части несущих конструкций.
Обновлено в 03:52
Происшествия
После взрыва газа в жилом доме в Ростовской области возбуждено дело
Обновлено в 03:08
Политика
В РПЦ ответили на призыв Порошенко показать томос
РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос.
Обновлено вчера в 13:03
Космос
Грузовой космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане
Американский грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX успешно приводнился в акватории Тихого океана рядом с побережьем Южной Калифорнии.
Обновлено в 00:49
Футбол
Кокорин не отмечал Новый год в СИЗО из-за болезни
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил, что не отмечал Новый год из-за плохого самочувствия, передает газета "Известия".
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Трамп пригрозил разорить Турцию, если она нападет на курдов в Сирии
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.
Обновлено вчера в 18:22
Наука
Нобелевского лауреата Уотсона лишили званий за расистские высказывания
Поводом для лишения почетных званий стало высказывание нобелевского лауреата о том, что соцполитика, которая проводится в Африке, ошибочно исходит из факта, что уровень интеллекта африканцев равен уровню интеллекта других рас.
Обновлено вчера в 17:07
Кино
HBO назвала дату выхода нового сезона «Игры престолов»
Студия HBO сообщила о том, что первая серия финального сезона сериала «Игра престолов» появится на экранах 14 апреля.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Мосгорсуд оставил под домашним арестом экс-главбуха «Седьмой студии»
Обновлено в 03:23
Экономика
Реконструкция зданий Госдумы и Совфеда подорожает до 7 млрд рублей
"Реконструкция зданий Госдумы обойдется в сумму более 4 миллиардов рублей – затраты на проект повышены пятикратно (с 710 миллионов рублей до 3,4 миллиарда рублей )", - отмечает издание, добавляя, что срок реализации проекта увеличивается на два года – до 2020 года.
Обновлено в 01:42
Теннис
Хачанов пробился во второй круг Australian Open
За выход в третий круг первого в году турнира Большого шлема Хачанов сразится с победителем пары Ёсихито Нисиока (Япония) — Теннис Сандгрен (США).
Обновлено в 02:50
Происшествия
После взрыва газа в Шахтах пропали четыре человека
Обновлено в 01:10
Теннис
Шарапова не отдала ни одного гейма в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт в матче первого Australian Open.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
На западе Украины раскольники захватили храм УПЦ
Свято-Михайловский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Красноволя Волынской области оказался захвачен раскольниками из Православной церкви Украины (ПЦУ).
Обновлено вчера в 08:06
Автоспорт
Николаев опрокинул грузовик на шестом этапе «Дакара»
Грузовик российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева завалился на бок во время прохождения спецучастка на шестом этапе ралли-рейда "Дакар" в Перу.
Обновлено в 00:22
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено 12 января в 10:26
Происшествия
На желтой ветке московского метро произошел сбой
В понедельник утром из-за инцидента с пассажиром поезда Калининской линии Московского метрополитена идут с увеличенным интервалом, передает ТАСС.
Обновлено в 03:15