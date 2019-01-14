Футбол
Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров покинул расположение "красно-белых" на сборе в Дубае и отправился на медобследование в Москву, сообщает официальный Twitter столичного футбольного клуба.
РИА Новости02:51
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