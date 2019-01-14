Футбол

Ребров покинул сбор «Спартака» в Дубае и отправился в Москву
РИА Новости
02:51

Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров покинул расположение "красно-белых" на сборе в Дубае и отправился на медобследование в Москву, сообщает официальный Twitter столичного футбольного клуба.
РИА Новости02:51

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Вратарь «Спартака» Ребров рискует пропустить сборы в ОАЭ

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Ребров покинул расположение «Спартака» и полетел на медосмотр в Москву из-за травмы плеча

Sports.ru02:42
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 10:09, Ашберн
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