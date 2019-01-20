Футбол
Ребров: «Не собираюсь заканчивать. „Спартак“, скоро буду»Бомбардир.ру вчера в 09:29
Голкипер «Спартака» Артем Ребров заявил, что не собирается завершать профессиональную карьеру.
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Футбол
«Барселона» одержала победу над «Леганесом»
Обновлено вчера в 22:26
Футбол
Сент-Этьен — Лион 1:2
В матче 21-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» потерпел домашнее поражение от «Лиона» — 1:2. Счет в матче открыли хозяева — на 21-й минуте отличился Ромен Амума.
Обновлено вчера в 16:58
Футбол
Вагнер Лав договорился о разрыве контракта с «Бешикташем»
Бразильский нападающий Вагнер Лав договорился о расторжении контракта с «Бешикташем», сообщает A Bola.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
«Кальяри» в концовке ушел от поражения в игре с «Эмполи»
Обновлено вчера в 13:51
Футбол
«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Фулхэмом»
«Тоттенхэм» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 23-го тура чемпионата Англии.
Обновлено вчера в 12:51
Футбол
Определился первый четвертьфиналист Кубка Азии
В серии пенальти точнее оказались футболисты вьетнамской команды (4:2). Благодаря этой победе сборная Вьетнама стала первым участником четвертьфинала Кубка Азии, где сыграет с победителем пары Япония — Саудовская Аравия.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол
«Зенит» нанес ЦСКА первое поражение в Единой лиге ВТБ
После 14 матчей московские армейцы идут на первом месте в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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Футбол
Хосеп Гвардиола: «Если „Ливерпуль“ проиграет, нам надо выигрывать»
Обновлено вчера в 11:50
Футбол
Клубы NFL «Лос-Анджелес» и «Нью-Ингленд» сыграют в Супербоуле
Обновлено вчера в 22:24
Футбол
Тренер «Спартака»: «Хотим победить на турнире в Катаре»
Тренер "Спартака" Сергей Кузнецов отметил важность предстоящего турнира на сборе в Катаре "Фонбет Кубок Матч Премьер".
Обновлено вчера в 07:58
Футбол
«Зенит» хочет заменить Паредеса Баделем
Как сообщает «Спорт-Экспресс», сине-бело-голубые хотят заменить хорватом Леандро Паредеса, который может уйти из команды в это трансферное окно.
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Футбол
Икарди требует от «Интера» повышения зарплаты до € 7,5 млн в год
По данным источника, «Интер» готов платить футболисту € 6 млн в год плюс бонусы, но жена и агент форварда Ванда Нара настаивает на зарплате в размере € 7,5 млн в год без учёта бонусов.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол
Неймар о переходе в «Реал»: «Сообщу, как только что-то будет решено»
Нападающий «ПСЖ» Неймар намекнул на переговоры с мадридским «Реалом» о переходе.
Обновлено вчера в 16:08
Футбол
«Шахтер » попросил «Зенит» увеличить предложение по Ракицкому
Донецкий футбольный клуб «Шахтер» увеличил цену на украинского защитника Ярослава Ракицкого, которым активно интересуется петербургский «Зенит».
Обновлено вчера в 11:02
Футбол
«Атлетико» согласовал с «Челси» аренду Мораты
Мадридский клуб согласовал с лондонцами аренду 26-летнего испанца до конца сезона, сообщает Cadena Cope.
Обновлено вчера в 22:45