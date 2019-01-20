Футбол

Ребров: «Не собираюсь заканчивать. „Спартак“, скоро буду»Бомбардир.ру вчера в 09:29

Голкипер «Спартака» Артем Ребров заявил, что не собирается завершать профессиональную карьеру.
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Алексей Зуев: Родионов должен был уйти за Каррерой

Советский спортвчера в 14:00

Ребров перенес операцию, сроки восстановления станут известны позднее

Спорт-Экспрессвчера в 12:49

Ребров успешно прооперирован

Sportbox.RUвчера в 12:56

«Спартак»: Ребров успешно перенёс операцию, скорейшего ему выздоровления!

Чемпионатвчера в 13:00

Ребров успешно прооперирован

Матч ТВвчера в 12:56

Вратарь «Спартака» Ребров был успешно прооперирован

Sport24.ruвчера в 12:48

Ребров успешно перенес операцию на плече

РИА Новостивчера в 12:59
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Футбол

«Барселона» одержала победу над «Леганесом»

Обновлено вчера в 22:26
Футбол

Сент-Этьен — Лион 1:2

В матче 21-го тура французской Лиги 1 «Сент-Этьен» потерпел домашнее поражение от «Лиона» — 1:2. Счет в матче открыли хозяева — на 21-й минуте отличился Ромен Амума.
Обновлено вчера в 16:58
Футбол

Вагнер Лав договорился о разрыве контракта с «Бешикташем»

Бразильский нападающий Вагнер Лав договорился о расторжении контракта с «Бешикташем», сообщает A Bola.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол

«Кальяри» в концовке ушел от поражения в игре с «Эмполи»

Обновлено вчера в 13:51
Футбол

«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Фулхэмом»

«Тоттенхэм» одержал победу над «Фулхэмом» в матче 23-го тура чемпионата Англии.
Обновлено вчера в 12:51
Футбол

Определился первый четвертьфиналист Кубка Азии

В серии пенальти точнее оказались футболисты вьетнамской команды (4:2). Благодаря этой победе сборная Вьетнама стала первым участником четвертьфинала Кубка Азии, где сыграет с победителем пары Япония — Саудовская Аравия.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол

«Зенит» нанес ЦСКА первое поражение в Единой лиге ВТБ

После 14 матчей московские армейцы идут на первом месте в таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 12:03
Футбол

Хосеп Гвардиола: «Если „Ливерпуль“ проиграет, нам надо выигрывать»

Обновлено вчера в 11:50
Футбол

Клубы NFL «Лос-Анджелес» и «Нью-Ингленд» сыграют в Супербоуле

Обновлено вчера в 22:24
Футбол

Тренер «Спартака»: «Хотим победить на турнире в Катаре»

Тренер "Спартака" Сергей Кузнецов отметил важность предстоящего турнира на сборе в Катаре "Фонбет Кубок Матч Премьер".
Обновлено вчера в 07:58
Футбол

«Зенит» хочет заменить Паредеса Баделем

Как сообщает «Спорт-Экспресс», сине-бело-голубые хотят заменить хорватом Леандро Паредеса, который может уйти из команды в это трансферное окно.
Обновлено вчера в 20:58
Футбол

Икарди требует от «Интера» повышения зарплаты до € 7,5 млн в год

По данным источника, «Интер» готов платить футболисту € 6 млн в год плюс бонусы, но жена и агент форварда Ванда Нара настаивает на зарплате в размере € 7,5 млн в год без учёта бонусов.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол

Неймар о переходе в «Реал»: «Сообщу, как только что-то будет решено»

Нападающий «ПСЖ» Неймар намекнул на переговоры с мадридским «Реалом» о переходе.
Обновлено вчера в 16:08
Футбол

«Шахтер » попросил «Зенит» увеличить предложение по Ракицкому

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» увеличил цену на украинского защитника Ярослава Ракицкого, которым активно интересуется петербургский «Зенит».
Обновлено вчера в 11:02
Футбол

«Атлетико» согласовал с «Челси» аренду Мораты

Мадридский клуб согласовал с лондонцами аренду 26-летнего испанца до конца сезона, сообщает Cadena Cope.
Обновлено вчера в 22:45
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Артём Геннадьевич Ребров
Российский футболист
Российский футболист, вратарь московского «Спартака». Мастер спорта России.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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