Футбол

Ребко объявил о завершении спортивной карьерыSport24.ru 04:17

Экс-игрок московского «Спартака» и бывший полузащитник сборной России Алексей Ребко завершил профессиональную карьеру футболиста.
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Ребко объявил о завершении карьеры игрока

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Ребко объявил о завершении спортивной карьеры

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Ребко завершил карьеру игрока и намерен стать тренером

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Ребко объявил о завершении карьеры

Матч ТВ04:30

Ребко объявил о завершении карьеры

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