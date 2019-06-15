Футбол
Ребко объявил о завершении карьеры игрокаЧемпионат 04:32
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Алексей Ребко сообщил, что принял решение завершить карьеру футболиста.
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Экс-игрок московского «Спартака» и бывший полузащитник сборной России Алексей Ребко завершил профессиональную карьеру футболиста.Sport24.ru04:17
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