Ребко объявил о завершении карьеры игрокаЧемпионат 04:32

с чего всё началось

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Алексей Ребко сообщил, что принял решение завершить карьеру футболиста.

Здоровье Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Шоу-бизнес Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .

Происшествия Грузовик въехал в автобусную остановку в Ленинградской области Один пешеход получил легкую травму в ДТП в Ленинградской области, где грузовик въехал в автобусную остановку.

Музыка Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.

Политика Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.

Общество В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

Кино Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Политика Россия и Китай подготовили новую инициативу по Корейскому полуострову Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, новая совместная инициатива — «план действий» по комплексному урегулированию проблем Корейского полуострова, который развивает положения «дорожной карты» 2017 года.

Религия Православные в Хакасии отметят Троицу В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.

Политика Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому хотя бы потому, что тот выиграл выборы на Украине с 73% голосов.

Политика Экс-глава МИД Австрии открыла тайну приглашения Путина на свою свадьбу Ранее сообщалось, что Кнайсль захотела повторить танец с Путиным. В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Кнайсль.

Футбол Божович хочет получить российское гражданство Божович, который работает в России с 2008 года, не считая двухлетнего перерыва, тренировал «Амкар», ФК «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив» и «Арсенал».

Политика В Душанбе открылся саммит СВМДА В Душанбе сегодня, 15 июня, начинается саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Хоккей Кевин Хэйс хочет играть за «Бостон» Нападающий Кевин Хэйс хочет подписал контракт с "Бостоном", сообщает Boston Hockey Now.

Политика Россия потребовала объяснить данные о новых целях британского спецназа Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о якобы приказе министерства обороны этой страны о "переформатировании спецназа Британии на Россию".

Происшествия В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд Сорванный сильным ветром лист кровли упал накануне на проходящий пассажирский поезд на железнодорожной станции Вязьма в Смоленской области, из-за ЧП движение состава было задержано почти на полчаса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.

Экономика Набиуллина: банки ряда стран хотят подключиться к российскому аналогу SWIFT Банки нескольких стран собираются стать участниками российского аналога SWIFT, уже есть тестовые подключения, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на студенческой конференции Россия-ЕС в Сколково.