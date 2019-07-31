Форвард "Айнтрахта" Анте Ребич имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А, информирует сайт журналиста Джанлуки ди Марцио. Заинтересованность в услугах 25-летнего хорвата проявляет миланский "Интер".

Ребич может сменить «Айнтрахт» на «Интер»

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